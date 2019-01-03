兰花草．言由心生 大马原产品价格跌跌不休，种植业苟延残喘，小园主求神拜佛农产品价格能早日恢复元气。

大马原产品价格跌跌不休，种植业苟延残喘，小园主求神拜佛农产品价格能早日恢复元气。

广告

雨季来临，往年国阵政府体恤老百姓生活艰苦，派发援助金给小园主帮补生计。

新人事，新作风，希盟政府预算案取消雨季援助金，原产业部长表示只要胶树都戴上遮雨器，“落太水”也能割树胶，穷则变、变则通，胶工不需再依赖政府补贴。

雨季援助金泡汤，讨伐声浪不断，橡胶小园主发展局宣布：“小园主要申请雨季援助金必须拿11月的售卖树胶单据来申请每公斤35仙补贴。”

雨季援助金从自动发放变成诸多刁难，原产业部长的“雨天割胶论”，让胶工寒天饮冻水，点滴在心头。

上天怜悯，“胶树戴帽子”剧情峰回路转，首相终于体恤胶工困境，财政部提供特别拨款，总数1.6亿令吉援助金将分2个阶段分发给合格小园主。

世道惨淡，行情欠佳，橡胶价格阴霾密布，油棕价格惨不忍睹，油棕库存量达到饱和状态，出口市场前路茫茫，小园主割了油棕低价贱卖，感叹早知如此，当初就应该种猫山王，卖榴莲可以收现钱，无需头痛又气咳。

广告

油棕市场奄奄一息，屋漏偏逢连夜雨，原产业部长遗憾国人不珍惜大马棕油产品，反而选购外国进口食油，不利于大马棕油出口促销运动。

大马百货商场超市售卖的食用油，大多数都是国产品牌，家庭主妇选购的是价格相宜的棕油、花生和大豆混合食油，到底部长那一只眼睛看到国人爱选购外国进口食用油，难道橄榄油、玉米油和葵花子油的价格会便宜过棕油？

国人一日三餐，基本上煎煮炒炸都用本地食油，只有一小部份菜肴才会用外国进口食油，部长言过其实引人诟病。

身为部长，领取朝廷俸禄，食君之禄担君之忧，遇到棘手问题一味推卸责任，怨天尤人欠缺担待。

广告

部长言论引发公众批评，马青登门将一蓝蓝油棕果送给部长当圣诞礼物，呼吁部长正视油棕滞销现象，解小园主燃眉之急。

部长一而再用词不当，碰得一鼻子灰，看来好好说话，把话说好，是人生必修课。

说话见修养，音量见教养，每个人说话的风格，往往是别人记起你的最快捷途径，世人说话要守住言语中的底线，拿捏进退间的分寸，才能避免落人口舌。

正所谓：“话说出去之前你是话的主人，话说出去之后你就是话的奴。”

水深不语，人稳不言，话多误事，言多必失，言由心生，智者慎言，话多不如话少，话少不如话好。