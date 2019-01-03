李易庭．贰零壹“别” 岁末年初，又到了好好梳理自己的时候了。

岁末年初，又到了好好梳理自己的时候了。

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2018不管是对我还是对大马人来说都是充满了变数的1年。大马历经了历史性的第一次改朝换代，在这近半年的时间里，我们感受了不一样的政治气氛，但是新政府带给我们的转变到底有多大？套政治人物的一句话，“再给我们时间”，好吧，就让我们静观其变。

踏入2018年，踏入30大关，旁边人事物的变迁，或多或少让心境上有了转变，而每天看着镜子中的自己好像也觉得渐渐不同了，那就从头顶冒出来的第一根银丝说起吧。

最近跟同龄人聊起保健品、保养品再到细纹、白头发，“老”这个话题在群组里开始发酵。

做为大自然的产物，我们永远都要经过生老病死、永远敌不过地心引力的召唤、永远无法与时间抗争。

但是社会对于女人的审美却是苛刻的，之前周迅就曾透露过因为被观众嫌老而难过大哭，她花了段时间慢慢释怀：“创造力和生命力是不会枯竭的。”

这句话让人为之一怔，每条细纹和白发都是智慧的结晶，因为害怕被审视，我们都选择逃避大于接受，但哪个人不会老？虽然说接受谈何容易，我也在努力中，但有意识去接受老去的外表，生命的成长，倒也可以视为一堂新的必修课。

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转身到2019年，过了个而立之年，不让自己的身材向横发展但要让自己的心向横发展。怎么让它饱满？怎么让它空荡？怎么向下挖掘难堪？怎么和自己和解？怎么学着接受我就是这样的一个人？感觉是要花一辈子去做的事情，但当你有意识到这件事的时候就是好的开始。

我以前似乎是个正能量占据生活多一点的人，但不知道是不是被生活磨去了些光，渐渐挖掘出内心的“厌世”。

其实厌世也没什么不好，知道生命的残酷而更豁达、了解生活就是这样而更努力看淡。

像《大象席地而坐》里的一句话“其实人生最好的状态是，你站在这里，看着远方，感觉那里一定比这里好，而不要过去。”这段话肯定会被“心灵鸡汤”唾弃，但知道自己是什么人，自己的能力范围到哪里而努力生活，不也是一种“积极”吗？

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“有意识”去思考内在和外表这件事，大概是我去年挖掘到的最大宝藏。那别了2018，就努力拥抱2019吧！