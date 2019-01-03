近20年首见．苹果罕见发营收预警 苹果公司在近20年来首次下调财季收入预期，这在库克执掌时代是一个前所未有的举措，原因是iPhone手机在中国市场销量下滑。

（图：法新社）

（美国．纽约3日讯）苹果公司在近20年来首次下调财季收入预期，这在库克执掌时代是一个前所未有的举措，原因是iPhone手机在中国市场销量下滑。

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这是中国经济受中美贸易紧张关系影响而广泛放缓的最新迹象。

库克在周三致投资者的信中披露了此次意外下调，这重新引发外界对苹果公司主力产品iPhone需求萎缩的担心，iPhone占苹果公司收入的绝大部份，并提升了该公司的价值和利润。

此次下调还引发了外界对苹果公司在中国市场前景的新疑问，中国是全球最大的智能手机市场，在苹果公司销售额中所占份额接近20%。

库克对CNBC称，中国政府并未针对苹果产品采取行动，但部份消费者可能会因为苹果是一家美国公司而选择不再购买iPhone或其他苹果设备。

他说：“更大的问题是（中国）经济放缓，以及令经济进一步承压的贸易紧张局势。”

但一些分析师质疑苹果自身举措的影响。

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苹果预计，截至12月29日的第一财季营收为840亿美元，路孚特BES数据显示分析师预估为915亿美元。苹果原本预估当季营收在890亿至930亿美元之间。

库克信中说：“虽然我们预期到主要新兴市场会面临一些挑战，但没想到经济减速的程度这么高，尤其是大中华区。”

这是自苹果2007年推出iPhone以来，首次在即将公布季报之前，发布营收预警。

分析也说，苹果因中国需求锐减发布收入预警，让特朗普贸易战优势或将因此减弱。

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苹果股价周三常规交易时段略微收升报157.92美元，但调降营收预估后在盘后交易中重挫7.7%，市值跌破7000亿美元。

尽管美股2019年首个交易日盘中一度暴跌近400点，尾盘急拉收红18点，但苹果震撼弹后，也带衰道琼期指狂杀逾300点，市场担心周四晚美国科技股恐陷灾情。

亚股汇市“闪崩”

苹果营收预警也对亚洲造成灾情，投资人吓得急忙避险，让交易正清淡的汇市出现“闪崩”。

亚洲股市普遍下跌，但靠中国变相降准支撑，跌幅不大。

由于日本休市，亚洲汇市当前交易正值清淡，在投资人纷纷涌向低风险资产下，却触发“闪崩”，日圆兑多数主要货币在数秒内飙涨，并由于突破重要技术点位，带来大规模的美元及澳元停损卖盘。

美元兑日圆一度下挫至4%，至低点104.87，为两年来新低。稍后跌幅减少，跌幅约0.72%，报107.48；澳元兑日圆也出现巨幅波动，触及2011年以来最低，跌幅稍后减至1.43%，报74.476。欧元、英镑、土耳其里拉兑日圆也大跌。

外汇分析认为，日本散户投资人可能是澳元日圆波动的主要原因，这组货币配对受日本散户喜爱，而程式交易也可能造成一些影响。

苹果亚洲供应链普遍下挫，最早开盘的韩国股市中，LG Innotek、SK海力士、三星SDI、三星电机分别低开3.6%、3.6%、1.9%、2.3%。

香港上市的苹果供应链股瑞声、舜宇股价齐步大跌逾5%。