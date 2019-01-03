业者无需特别提醒．古城烟民配合禁烟令 禁烟令生效！古城有责任感的烟民，都会自觉不在咖啡店内抽烟，而一些业者也说顾客都会给予配合，无需特别提醒。

1月1日起所有食肆禁烟，叶信显认为有灰色地带，如烟斗及电子烟是否可以在食肆内抽。（图：星洲日报）

（马六甲2日讯）禁烟令生效！古城有责任感的烟民，都会自觉不在咖啡店内抽烟，而一些业者也说顾客都会给予配合，无需特别提醒。

广告

根据卫生部指示，今年1月1日起，全国有冷气和没冷气的餐厅、咖啡店、露天小贩中心、路边摊3公尺以内全面禁烟，烟客必须在距离食肆3公尺以外抽烟。

周石耀：努力控制烟瘾

兴记鸡饭茶餐食东主周石耀表示，1月1日起，他把店内所有的烟灰缸都收了起来，而顾客也给予高度的配合，并没有在店内抽烟，他也无需给予“善意的提醒”。

他说，他本身是烟客，不过已经努力在控制烟瘾，一包香烟可以抽3天。

“今天从清晨6时开店，一直到中午大约1时才抽了第一根香烟。”

他平时是待客户较少的时段，会自己到店的后面抽根烟放松，并不会在店内抽烟。

广告

菲道勿：支持禁烟

烟客菲道勿指出，今早工作时有了空闲时间，就到嘛嘛档喝茶，以往是习惯性的茶后抽根烟，今早就特意提醒自己，离开嘛嘛档后才抽烟。

“过去即便可以在店内抽烟，我也会视情况而定，如果身边很多人我也不会抽，担心影响到别人。”

他支持政府的禁烟政策。

广告

朱治鸣：咖啡店变干净了

抽烟30多年的朱治鸣表示，人都说饭后一根烟，快乐是神仙，所以此禁令一出，相信大家都需要一点时间适应。

他说，从昨天起去了多家咖啡店，发现这些以往过去地上都满是烟蒂的地方，两日来地上都非常干净，因此觉得此禁令起到卫生作用。

“但是我还是看到一些烟客会在店内抽烟，不过属于少数，很多烟客都会自觉的到外面去抽烟。”

他指出，新加坡及泰国都有类似的禁烟令，不过新加坡有专属的抽烟区，而泰国则是只要踏出店外，就能够抽烟。

叶信显：盼设抽烟区

50岁的叶信显从18岁起就抽烟，近年来已经转换为抽烟斗，不过，抽烟已经成为了一种习惯，不抽会打瞌睡。

他说，政府推出的政策身为人民他唯有遵从，不过，现在没有设抽烟区，确实会有一些影响。

“政府这项政策也有灰色地带，如抽烟斗及电子烟，是否可以继续在店内抽呢？”

他认为，若可以设抽烟区，一来可以满足烟客的烟瘾，同时也不会影响到店内的人，是双赢方案。

麦裕良：不允客户车内抽烟

麦裕良（72岁）表示，他自己虽然没有抽烟，不过3个儿子都抽烟。他非常支持政府推出禁烟令。

他说，身为德士司机的他，也不允许客户在车内抽烟，而若客户刚抽过烟上车，他也会将冷气关掉。

他表示，若允许客户车内抽烟，会导致车内都是烟味，而客户的烟灰会掉落满车，若一不小心，也可能烫伤乘客或将沙发烫了个洞。

他非常支持政府的禁烟政策。