2019年亚洲杯巡礼（二） 2019年亚洲杯足球赛即将于1月5日揭开帷幕，这届赛会首度以24队形式办赛，小组赛也增至6组，16队将从中晋级下一圈赛事，当中谁将脱颖而出？

武磊在2018年刚结束的中超赛季共为上海上港队打进27球，打破尘封多年的本土球员单赛季进球纪录，他将是中国队的进攻保证。（图：新华社）

（阿布扎比3日讯）2019年亚洲杯足球赛即将于1月5日揭开帷幕，这届赛会首度以24队形式办赛，小组赛也增至6组，16队将从中晋级下一圈赛事，当中谁将脱颖而出？

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C组：中韩东亚大战

孙兴慜君临天下

韩国无疑亚洲杯夺冠热门之一，从C组出线只是过程，夺下旁落58年的亚洲杯冠军才是最终目标。在新帅本托率领下，托登罕热刺球星孙兴慜仍无疑是“太极虎”老大，在他于小组赛末轮前，亚运会金靴黄义助与旅德帮黄喜灿和具滋哲等人将暂时负起破门责任，负责传输的纽卡索中场奇诚庸责任重大，在世界杯一鸣惊人的金英权和门将赵贤佑则担下防守工作。

中国近年联赛蓬勃发展，但国家队表现仍无起色，本土球队财大气粗令球员不思旅外反而回流，导致实力裹足不前。虽由“银狐”里皮掌帅，但其旗下最好的球员是曾踢过英超但已38岁的郑智。另外射脚武磊这赛季中超以27球力压一众外援夺下金靴，并助上海上港夺冠，他的表现将决定中国能在亚洲杯能走得多远。

吉菲力争上游

中韩对决将是2019年亚洲杯小组赛中最受瞩目的对决，而吉尔吉斯和菲律宾皆是初哥，无法与这2支亚洲老牌劲旅匹敌，将只能追求第3名出线。

菲律宾于2018年10月找来名帅埃里格森掌帅，并成功在铃木杯闯入半决赛。“野狗”

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坐拥多名混血及旅欧球员，当中尤以曾在切尔西青训的杨哈斯班兄弟为首，弟弟菲尔更是队史出场王（105场）兼进球王（52球）。不过，东南亚首名英超登场球员埃特里奇无法出战亚洲杯，对菲律宾来说是莫大的损失。

相较之下，吉尔吉斯可谓“神秘之师”，队员以本土联赛冠军比什肯多多伊的球员为主，连俄籍主帅克里斯廷宁也兼掌该队，而且当中无人出场数达50场，23人名单中后卫舒梅伊科上赛季曾效力马甲玛拉科技大学队。

D组：双伊相争莫忘搅局者

越南突飞猛进图爆冷

亚洲杯D组即将打响，前冠军伊朗、伊拉克一如预料成了出线大热，东南亚代表越南近年实力突飞猛进有望带来“惊喜”，被公认“鱼腩”

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的也门不出意外只是陪跑。

由于赛事改制，今年多达24队角逐，除了保持前2名晋级16强资格的传统，4支小组第3名也能取得淘汰赛门票。

伊朗名帅加持

欲复仇伊拉克

从实力上来看，曾经3连冠的伊朗是小组最强队伍，他们渴望在葡萄牙名帅奎罗兹带领下终结43年冠军荒，旅欧的明星球员萨德．阿兹蒙和查汉巴朱将是重要核心，而占据半个主场（西亚国家）成了该队争取佳绩的优势。

与此同时，目前世界排名中，伊朗位居第29名也是亚洲排名最高的球队，基本上代表了亚洲最强水平。今夏俄罗斯世界杯决赛圈，伊朗尽管在小组赛后打道回府，但他们取得1胜1和1负战绩，表现不俗。

另外，同组的伊拉克也来势汹汹，他们除了要出线争冠，也肯定会向伊朗制造麻烦。话说起来，这两支强旅并不缺少话题，尤记得上届赛会，正是伊拉克在8强经过点球大战淘汰了伊朗，才成功晋级半决赛，最终拿到第4名。伊拉克队史最好成绩是在2007年赛会淘汰韩国和沙地阿拉伯一举拿到冠军。

而顶着铃木杯东南亚足球赛冠军光环、时隔12年再次出征亚洲杯决赛圈的越南，在2018年取得了巨大进步，不仅国家队踢得有声有色，全年各战线10场保持不败（6胜4和），就连23岁以下国家队也险些夺得U23亚洲杯冠军，让人有理由相信这支东南亚球队能交出好成绩，向伊朗、伊拉克发起挑战。

至于首次参赛的也门在人员配置以及经验上逊色不已，只是陪太子读书角色。

