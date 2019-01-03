WTO成员国拟禁政府过度干预商业数据 日本《经济新闻社》报道，世界贸易组织（WTO）寻求禁止政府干预商业数据。

（日本．东京3日讯）日本《经济新闻社》报道，世界贸易组织（WTO）寻求禁止政府干预商业数据。

广告

未引述消息来源的报道称，美国、欧盟、日本、新加坡和澳洲为首的世界贸易组织成员将提出制定规则，禁止各国政府过度干涉商业相关数据。

预计本月宣布的这项提案，如获采纳，将是WTO首次就商用数据制定规范，料将禁止各国政府强迫企业揭露原始码和演算法等秘密。

数十个WTO成员将参与提案；本月稍晚在达沃斯论坛时，部长和高官们将举行闭门会议。他们计划最早在2019年中，针对提议的规范展开正式协商，明年起生效。中国的参与将决定此一架构能否成功。

日本、澳洲和新加坡最先在WTO进行非正式讨论，自去年3月起就开始为谈判做准备，至今获得约70个国家和地区的支持，包括美国和中国，他们的目标是让各国同意，于6月在大阪举行的20国集团（G20）峰会上正式开始协商。

虽然中国在松绑数据转移方面仍然犹豫，但一直是探索性谈判的积极参与者。

批评者担心，政府过度干预数据管理将扭曲国际商业环境。该提案的支持者也想阻止政府强迫企业采用特定技术规格，或将来源码之类的东西插入他们的技术。这种要求不仅加重企业负担，也提高企业和个人的重要资讯外泄的风险。

广告

推动新数据规范，有一部份是受到美国和中国之间愈演愈烈的贸易战影响。由世界各地参与者形塑而成的数位市场，近年来已经成为经济成长的关键动力。但世界最大的两个经济体若只专注自己的利益，可能无人监管。