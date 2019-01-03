大幅减少学校清洁员工·教育部：更改合约条例 教育部指出，配合善用政府资金的政策，当学校的清洁公司在去年约满后，教育部从1月1日起更改学校清洁公司的合约条例。

（雪兰莪．八打灵再也3日讯）教育部指出，配合善用政府资金的政策，当学校的清洁公司在去年约满后，教育部从1月1日起更改学校清洁公司的合约条例。

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该部发文告指出，但是教育部没有涉及聘用或终止清洁员工服务一事，而是由获得合约的公司负责。

文告指出，虽然教育部没有指示学校要求学生参与清洁工作，但是并不会阻止，因为先进国如日本的学生也有参与学校的清洁工作。

“惟学生参与简单的清洁工作时必须是在教师的监督下，以及必须顾及安全。”

文告说，在一些先进国如日本，学生也从小学开始积极参与清洁学校的活动，作为在生活中落实良好价值观的一部份。

根据星洲日报较早时的报道，柔佛州一些华小传出教育部要在全国各校推行大幅减少清洁员工人数的新措施。

其中以新山和巴西古当两个县教育局管辖的范围为例，就有一些大型华小的清洁员工从原有最高17人减少至4人，因此需要师生参与清洁工作。

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一些受访的华小校长认为，大型学校人数多空间大，若清洁工人数太少，或影响卫生情况，希望当局将大型学校获配4名清洁工的数额，增至8或10人。

针对上述新闻，教育部受询时通过文告回应说，为教育部管辖下的学校或学院提供清洁服务的公司，可以决定其员工的人数，这些公司必须遵守合约中列明的条件和负责的范围。

“配合善用政府财务的政策，教育部从2019年1月1日开始更改这些公司的清洁服务合约。”

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文告说，过去旧有的合约范围，清洁员工的人数取决于学生人数和寄宿在学校的人数，从今年1月1日开始，这项条件并没有完全纳入合约中。

“学生人数150人或以下的微型学校继续保持至少两名清洁员工；一名清洁员工负责校舍，另外一名负责校园的清洁工作。”

至于非微型学校，则依据学校大小、多少栋建筑物、每栋建筑物的楼层和厕所数目来决定清洁员工的人数。

文告指出，只有于2018年12月31日约满的清洁公司才会有新的服务合约范围。

文告说，这些清洁公司一般上依据合约内容需要安排人手，而不只是因为学校清洁工作安排而已。

“获得合约的公司受促维护员工的福利。”