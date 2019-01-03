前朝乱批地建屋．胶园路口被挡园主气煞 前朝政府乱批土地，把政府保留地乱批给他人兴建住家，导致橡胶园主的胶园被住家阻挡，有进无出！

郑金豹（右）胶园前唯一的政府保留地路段，因为被后方的住家阻挡，导致路段有进无出，左为许光政。

（老港2日讯）前朝政府乱批土地，把政府保留地乱批给他人兴建住家，导致橡胶园主的胶园被住家阻挡，有进无出！

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此地段是位于老港丹绒阿格斯（Tanjung Agas）路旁，园主郑金豹（63岁）指出，尽管他曾经多次向波德申土地局作出反映，但始终没有任何下文。

郑金豹：路段属政府保留地

郑金豹指出，该土地是由其先辈所留下，已有百年的历史，在此前，胶园前的路段都是属于政府保留地，因此出入都不曾问题。

直到多年前，其中一片路段不知何故被人使用，从兴建板屋开始，到现在的砖屋，由于住家的存在，导致其橡胶园其中一个路口被阻挡，只能进不能出。

“即使要返回路口，也只能在同一条路段上U转，但因为路段面积不大，导致U转也成问题。”

他也不明白，为何政府保留地，可以被批准成为私人用途，他在多年前发现此事后，先后向波德申土地局、公共工程局及州政府了解情况。

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甚至，他也把自己的案例谘询相关律师，律师也建议到反贪会投报，只是到目前为止，他没有获得任何回应。

郑金豹披露，土地局曾建议他买下住家那片土地，但此建议却遭他拒绝，因此，他唯有向森州行政议员朱建华求助，希望获得对方的协助。

朱建华：带入州议会讨论盼解决

另一方面，朱建华在受询时指出，他确实接获有关投诉，目前也正在着手解决该名园主的问题。

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他也不明白为何前朝政府会犯下类似的错误，无论如何，他已经把此事带入州行政议会进行讨论，重新把事情纠正，解决对方的问题。

他认为，州政府要解决相关问题，必须把该住家的土地买下，再恢复成原有的政府保留地，该名园主就能正常出入。

惟他强调，此事目前仍在估价土地的阶段，希望有关人士能够保持耐心，让事情可以获得圆满的解决。