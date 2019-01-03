金融海啸来首见．近远利差降至负 一项被美国联储局视为衡量经济健康的最精准市场指标，在2日指向美国中行可能采取逾十年来的首次降息。

（美国．纽约3日讯）一项被美国联储局视为衡量经济健康的最精准市场指标，在2日指向美国中行可能采取逾十年来的首次降息。

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联储局或降息

这个鲜为人知的近远期利差，在2日跌至负0.0653个基点。这项指标反映18个月期美国公债隐含的远期利率与当前3个月公债回酬率之间的差距这是2008年3月以来此项被视为交易员对联储局政策展望的代表指标，首度跌落零以下。

联储局的经济学家在2018年7月的一份研究报告说，跨过这个门槛，显示市场认为“未来几季政策会更宽松以及经济陷入衰退”。

联储局的经济学家恩格史壮与夏普在报告中说：“当（这项利差）转为负数时，就意味着市场参与者预计货币政策会宽松，大概是因为他们预期货币决策者会对经济衰退的威胁开始做出回应。当市场参与者预期未来18个月货币政策将放松、并已反映在交易价格上时，他们的担忧经常获得证实。”

由于经济数据疲弱和股市大幅波动，货币市场一直在降低升息预期。上周的交易价格显示，今年联邦资金利率不会变动，而且2020年降息的机率超过50%。

联储局的经济学家在报告中表示，这项指标比其他较长期的回酬率差（例如2年和10年期公债回酬率差）更具预测能力。

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不过，包括Macroscope避险基金经理人韩拉加尼在内的一些投资人，偏好接受后者（2年与10年期公债回酬率差）的暗示。韩拉加尼表示，预期这项利差将在2019年转为负数。

他说：“对投资人而言这是比较醒目的回酬率差。”