人行或释4220亿．春节前降准可期 中国人民银行（人行）发布公告，自2019年起，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于人民币500万元（下同）”调整为“单户授信小于1000万元”（人民币，同下）。

（中国．北京3日讯）中国人民银行（人行）发布公告，自2019年起，将普惠金融定向降准小型和微型企业贷款考核标准由“单户授信小于人民币500万元（下同）”调整为“单户授信小于1000万元”（人民币，同下）。

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有分析师认为，这次“变相降准”料释放流动性约7000亿元（约4220亿令吉），预示1月中旬全面降准的可能。

公告显示，调整降准考核范围有利于扩大普惠金融定向降准优惠政策的覆盖面，引导金融机构更好地满足小微企业的贷款需求，使更多的小微企业受益。事实上，这已非人行首先调整降准考核范围。2017年9月，人行就将考核范围由小微企业贷款和涉农贷款调整为普惠金融领域贷款。

根据估算，新纳入考核范围的机构占比不大，毕竟经上次调整后，对普惠金融实施定向降准政策已覆盖全部大中型商业银行、约90%的城商行和约95%的非县域农商行。

天风证券银行业首席分析师廖志明表示，此次政策调整对已享受定向降准优惠的机构更具吸引力，并预计释放流动性7000亿元左右。

中金估计，今次措施最多释放流动性4000亿元。”

值得注意的是，不少分析师预计，春节前会有新一轮全面降准，幅度约为100个基点，因中国春节前资金缺口大，需要释放更多流动性进行对冲；经济疲软，需要流动性保持合理充裕“托底”。