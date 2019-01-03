大摩：避开美股．转战新兴市场 摩根士丹利在2019年全球策略展望报告指出，新兴市场股市在去年表现不佳，但其经济在2019年可望稳定发展而成为股市利多，与此同时投资人应该避开美股以免受伤。

（美国．纽约3日讯）摩根士丹利在2019年全球策略展望报告指出，新兴市场股市在去年表现不佳，但其经济在2019年可望稳定发展而成为股市利多，与此同时投资人应该避开美股以免受伤。

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摩根士丹利报告中把新兴市场股市投资评等从卖出调升至买进，美股却被调降至卖出。

大摩看好新兴市场股市的理由是，这些股市几乎已完成熊市走势，因此可以建立相对较大的持股部位并陆续加码。

许多投资人在2018年不断从新兴市场撤走资金，并因为美国公债殖利率急速攀升而买进更多美国金融资产。但摩根士丹利认为这情况到2019年将出现转变，因为新兴市场股市表现将优于已开发国家股市。

在众多新兴市场股市里，摩根士丹利并非全部都看好。其特别点名买进包括巴西、泰国、印尼、印度、秘鲁和波兰等股市，但也同时把墨西哥、菲律宾、希腊和阿联等股市的投资评等列为卖出。

摩根士丹利预期包含24个经济体股市的MSCI新兴市场指数在2019上涨8%，这表现将优于标准普尔500指数和MSCI欧洲指数的4%涨幅。

尽管摩根士丹利把新兴市场经济在2019年的成长幅度预测，从原先预估的4.8%小幅调降至4.7%，但预计2020年经济将成长4.8%。

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相较之下，其把美国经济在2019年的成长率预测，从原先的2.9%明显调降至2.3%，2020年更放缓至仅成长1.9%。