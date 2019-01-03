台湾民进党爆发政治地震·吁总统蔡英文别竞选连任 去年底台湾九合一大选溃不成军的执政民进党今天爆发政治超级地震，四位主张台湾独立的总统府资政、民进党大老公开在《自由时报》刊登广告，吁请总统蔡英文2020年不要竞选连任，不然只会害了自己、害了民进党、害了台湾。

（台湾．台北3日综合电）去年底台湾九合一大选溃不成军的执政民进党今天爆发政治超级地震，四位主张台湾独立的总统府资政、民进党大老公开在《自由时报》刊登广告，吁请总统蔡英文2020年不要竞选连任，不然只会害了自己、害了民进党、害了台湾。

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蔡英文在面子书避重就轻的回应说，现在向世界表达台湾人的心声更重要，让世界知道台湾不接受九二共识；她重申，台湾绝不会接受“一国两制”，绝大多数台湾民意也坚决反对“一国两制”，而这也是“台湾共识”。

蔡英文说：“我知道有几位老前辈写信给我，不过这个时刻，向世界表达台湾人的心声更重要。昨天我已经将回应中国国家主席习近平的谈话翻译成英文。请大家把有关图文分享给世界各地的朋友，“让更多人听见台湾的声音！”

总统府资政吴澧培、总统府前资政彭明敏、长老教会高俊明牧师、中研院前院长李远哲4人，都是蔡英文总统聘请的的高级顾问，其位阶高于总统府国策顾问。他们在标题为《致蔡总统的公开信——敬请不要参选连任》的广告中，“请蔡总统放弃连任的野望，公开宣布只做一任；并请总统交出行政权，退居二线，落实宪法“行政院为国家最高行政机关”的明文规定；由新任行政院长全权组阁、指挥内阁。”

总统府发言人黄重谚今天转述蔡总统的回应表示，“对于这些前辈们，我希望他们能够真正去了解，这个国家所面临的艰难处境，以及事情的轻重缓急。”民进党提名谁、台湾人民选择谁，都有民主机制作最好的决定，“谁要选、谁不选，不是谁说了算，相信民主机制就对了。”

公开信向蔡英文喊话：“九合一”选举血淋淋的现实摆在眼前，台湾派被逼到墙角，非彻底改弦更张不可。台湾人民已对蔡总统您投下不信任票，也给民进党丢出震撼弹，“台湾人民没有欠总统分毫，百分之百是总统您辜负了台湾人民的付托。2016年台湾人民欢欣鼓舞的把您送上总统宝座，又让民进党成为立院绝对多数党，总统您的权力基础之大之广，较诸前总统李登辉有过之而无不及。不旋踵间两年而已，选票硬生生掉了两百万之多，四都十三县市只剩二都六县市，您午夜梦回，扪心自问，认为自己还有机会“再站起来”？人民还会支持您再战二O二O吗？”

公开信认为民进党败选之后，最严重且迫切的危机，就是台湾门户洞开；四都市长既是“九二共识”又是“两岸一家亲”，从南到北连成一气，台湾形同不设防的国家，中国势力排闼而入，台湾的国家安全阀眼见就要失灵了。

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“蔡总统您还有能力掌国家之舵？本来权力极大化的蔡总统，不只被打趴，而且跛足已现，如今在人民对您能力信任度极小下，还有什么权威可以领导政府？取信人民？对抗内外交逼的邪恶？”

四位大老吁请蔡英文善用行政立法权：阻却中国统战遏制里通敌国。他们说，民进党在国会依然占多数，当务之急，唯有把中央执政的力量发挥到最大。为了阻却中国统战、遏制里通敌国的恶苗孳长，有而且只有强化在握的行政与立法权之一途。该立什么法就立什么法；该严格执行就严格执行，绝不宽贷；再选拔一位强而有力的最高行政首长，一举提振士气、展现实力，而且马上可以赢回民心；为二O二O奠下胜基。

广告指出，“这是最坏的时刻，但我们对台湾民主充满信心，对台湾人民充满信心；这也是最好的时刻，全世界─尤其美国─都已警戒中国的野蛮崛起，而台湾正是民主防线中的砥柱”；但是无论国内或国际情势，蔡英文总统的“维持现状”都有问题，“现状”已证明是不可能“维持”的。交好美、日、欧盟等民主国家，才是趋吉避凶之道。

公开信最后劝总统，不要一意孤行，继续做连任大梦，否则“绿营中一定有人起而争锋，届时我们不得不支持另一组候选人。绿营会不会分裂？会，蔡总统您会不会连任成功？否”。

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四人表明“已把损益利害剖腹相告，所以分裂之咎不在我们，责任还是由您承担”，结束语是“言尽于此，端看总统您的智慧与抉择了。”

另一方面，台北市议员吴沛忆、新北市议员戴玮姗、台中市议员黄守达、基隆市议员张之豪等新生代随即在脸书发起“支持蔡英文总统，拒绝一国两制，民主是台湾最大共识”连署，已逾千人参加。