本季第2度暂别热刺·孙兴慜梦想称霸亚洲 孙兴慜期待在今年亚洲杯足球赛中创造历史，以协助韩国争夺冠军。

（英国．伦敦3日讯）孙兴慜期待在今年亚洲杯足球赛中创造历史，以协助韩国争夺冠军。

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2019年亚洲杯将在1月5日揭幕，26岁的孙兴慜对自己即将暂时离开托登罕，而深深感到抱歉，因为托登罕目前在英超积分榜上位居第2，有希望争夺冠军。但孙兴慜认为亚洲杯对于韩国太重要。

在最近9轮英超中，韩国天王个人贡献了8个进球，状态火热，成为热刺的主力之一。他的离开，肯定会影响热刺的进攻火力。

孙兴慜将在1月13日多踢一场英超对曼联，然后就会飞往阿联酋，若是韩国队闯进2月1日的决赛，孙兴慜就会错过5轮英超。

在本季英超开踢的赛季初期，孙兴慜因为协助韩国踢雅加达亚运会，他最终带领球队夺得金牌，使他免服兵役。因此，在来临的亚洲杯开打，孙兴慜本赛季将第2次暂别热刺。

向热刺道歉

孙兴慜在最近一轮进球助该队以3比0胜卡迪夫后表示，他错过去年9月季初的比赛后，如今又要错过数场比赛，对球队深感抱歉。

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他表示，他个人觉得对不起队友、球迷和教练组，这是不容易的决定，但这对他的国家非常重要，所以希望能够在亚洲杯保持水平，同时在踢完后，也能同样保持良好状态。

孙兴慜将错过英超对福尔罕、沃特福德和纽卡索，以及英联赛杯半决赛次回合对切尔西的比赛。

托登罕希望孙兴慜能够在2月10日对莱斯特时及时赶回来助阵，不过，孙兴慜可能重演雅加达亚运会后的疲惫。

欲助韩国历史首夺亚洲杯

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他说，他在亚运会两三日就踢一场，所以身心疲累，所以亚洲杯不只要保持水平，而且踢完也要有坚强的心理素质，保持高水平的身体状态。

韩国在过去59年从未赢得亚洲杯，他表示，由于他在去年11月拥有充足的休息，才能交出近期亮丽的成绩单。

亚洲杯将从星期六开战，韩国和托登罕已达致协议，孙兴慜将从淘汰赛开始才为韩国助阵。