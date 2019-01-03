去年12月全球制造业PMI降至51.5．两年新低 2018年第4季平均值报51.8、创2016年第3季以来最低。日本制造业PMI终值未纳入全球数据、改采日本PMI初估值。

（图：法新社）

（美国．纽约3日讯）今年才刚开春，全球经济马上拉警报。

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J.P.摩根、IHS Markit与供应管理协会（ISM）、国际采购与供应管理总会（IFPSM）联手统计的2018年12月全球制造业采购经理人指数（PMI）自11月的52.0降至51.5、创2016年9月以来最低纪录。

2018年第4季平均值报51.8、创2016年第3季以来最低。日本制造业PMI终值未纳入全球数据、改采日本PMI初估值。

消费品为全球制造业的最亮点、相关PMI创下8个月新高。相较之下，中间财、投资财PMI分别创下28个月、27个月新低，显示相关制造业仅呈现温和增长。由于新订单流入在过去3个月内第2度下滑，投资财产出呈现停滞不前。

先进国家与新兴市场增速虽在12月同步趋缓，但前者平均表现仍优于后者。在30个已经公布12月PMI的国家当中、20国的指数高于50.0（中性值），包括美国、欧元区、日本、英国、印度、巴西以及澳洲；低于50.0的包括中国、法国、意大利、台湾以及韩国。

2018年12月全球制造业生产增速指数报51.9，与11月相同，逼近10月所创下的28个月低点。新订单指数自11月的52.0降至51.3，创2016年8月新低，在此同时新出口业务指数自11月的49.8降至49.6，连续第4个月走低。

2018年12月全球制造业就业分项指数自11月的51.7降至51.1，创逾两年新低。

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J.P.摩根全球经济协调主任海斯里指出，12月PMI调查显示全球制造业在2018年结束时处于低迷状态，产出增长仍然低迷、新订单和就业增长率放缓、国际贸易流量恶化，企业信心跌至系列历史以来最低。

欧元区制造业PMI降至51.4

受美中贸易战和中国需求放缓拖累，欧元区制造业的扩张力道减弱，且降至2016年2月以来最低。

这项令人失望的调查数据适逢欧洲中行（ECB）宣布结束2.6兆欧元资产收购计划之后，可能令决策官员感到不安。

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欧元区IHS Markit的12月制造业PMI最终值从11月的51.8降至51.4，连续第五个月下跌，并创下2016年2月以来最低。其中法国与意大利均呈现萎缩，分别为49.7及49.2；德国与西班牙分别51.5及51.1，虽仍呈现扩张，但分别处于33及28个月的低点。

IHS Markit的首席企业经济学家威廉森说：“对全球贸易的担忧、持续的政治不确定性，以及紧缩的金融情势都会破坏12月的信心。”

英国制造业PMI升至54.2

英国制造业者12月加速增加库存，以防2019年3月英国退欧时可能遭遇边界延误问题。

英国12月IHS Markit/CIPS制造业采购经理人指数（PMI）升至54.2，创六个月来最高，亦高于所有分析师预测值。

Markit表示，PMI上升并不代表英国经济前景有大幅变化，主要是由于制造业者囤积原料及成品至接近纪录高位水准，近期的任何增长都可能在2019年稍晚被逆转，到时候安全库存减少或变得陈旧。很多制造商囤积库存，防止在英国定于3月29日退出欧盟后可能出现的边境海关延误。

亚洲制造制造景气疲弱

受贸易战和中国需求放缓拖累，亚洲多数经济体去年12月工厂活动减弱，分析师说，亚洲制造业景气普遍疲弱，升高了此地区暂停升息机率。

中国经济成长在今年预料将继续放缓，亚洲各国经济也将跟着走低。另外全球科技产业成长减速、区域内多国将举行选举的政治不确定性，都考验亚洲今年经济表现。

亚洲主要经济体公布的去年12月制造业采购经理人指数（PMI）多呈现萎缩，中国官方和财新制造业PMI双双跌破50荣枯线，台湾和韩国去年十二月制造业景气也持续萎缩。

韩国12月制造业PMI从11月的48.6略升至49.8，但仍低于50点荣枯线，新出口订单连五个月下滑。

大马12月PMI也降至46.8，越南则降至53.8，印度也由54降至53.2。

美国12月Markit制造业PMI终值53.8

略低预期

美国12月份制造业呈现扩张局面，但是扩张速度稍稍放缓。

Markit公布的数据显示，美国12月份制造业采购经理指数（PMI）终值为53.8，略低于经济专家预期及初值的53.9，也低于11月份终值的55.3。

Markit表示，制造业产出保持增长，就业职位增加，但是形势有所放缓，而且商业信心也下跌至2017年9月以来低点。