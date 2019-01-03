资深球员掀“退潮”·羽总视东奥良性竞争 大马羽总再次强调，虽然有数名资深球员相继退出国羽，转打职业球，但是大马羽总并没有因此而陷入恐慌，反而视这为国内羽球的良性竞争。

（吉隆坡3日讯）大马羽总再次强调，虽然有数名资深球员相继退出国羽，转打职业球，但是大马羽总并没有因此而陷入恐慌，反而视这为国内羽球的良性竞争。

广告

羽总可注重栽培年轻球员

大马羽总会长拿督斯里诺萨昨日表示，资深球员退出国羽，反而让大马羽总更容易重组国家队，注重栽培年轻球员。

他个人认为，在资深球员退出国羽之际，没有时间去叹息，反而更应该投入专注栽培年轻球员，成为未来国羽的班底。

他表示，大马羽总在过去拨款给资深球员，现在则可用来给二线球员出国参赛的经费。

诺萨是针对里奥男双亚军吴蔚升与陈蔚强退出国羽，并将在1月5日生效，发表上述回应。

除了双蔚组合，里奥混双亚军陈炳顺与吴柳莹及男单伊斯干达也在较早时退出国羽，转打职业球。

广告

一同实现东奥夺牌目标

他说，目前国羽的年轻主力球员分别有男单李梓嘉、梁峻豪、艾迪尔；男双谢定峰与苏伟译；女单吴堇溦；女双陈康乐与杜依蔚及混双陈堂杰、许邦荣、谢宜茜与白燕微。

他表示，目前各州羽总也可栽培年轻有潜能的球员，在这之前，只有大马羽总培养出世界级水平的球员。

他说，大马羽总不会阻止任何有意退出国羽的资深球员，因为通过健康的竞争，可以让国羽球员和职业球员各凭本事，争取晋级明年东京奥运，以实现争夺奖牌的目标。