紫盟羽球联赛·助八打灵登榜首·蔚升大勇盼吸引赞助 将在1月5日正式成为自由人的吴蔚升，昨日在紫盟羽球联赛中与谢俊康搭档，以3局11比8、11比8、11比3大胜地不佬市陈蔚元与王昌荣，帮助球队八打灵以9比2打败地不佬市。

八打灵前日在紫盟羽球联赛中以15比4打败地不佬市，图为代表八打灵的吴蔚升（左）与谢俊康以直落3局打败对手吴昌荣与陈蔚元。（照片来源：紫盟羽联提供）

（雪兰莪．赛城3日讯）将在1月5日正式成为自由人的吴蔚升，昨日在紫盟羽球联赛中与谢俊康搭档，以3局11比8、11比8、11比3大胜地不佬市陈蔚元与王昌荣，帮助球队八打灵以9比2打败地不佬市。

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吴蔚升昨日在赛后说：“我在紫盟羽联的优越表现将帮助我在成为自由人后更容易地找到赞助商，我尽力在每一场比赛打出最好的表现。”吴蔚升在国际赛的搭档是陈蔚强，两人是里奥男双亚军。

男双的胜利加上张育汉（男单）、梅拉妮（女单）、陈堂杰与白燕薇（混双）、詹俊为（男单）都纷纷告捷，促使八打灵最终以15比4轻取地不佬市。

前二名直晋决赛圈

凭藉这场大胜，八打灵在5轮后以60分胜暂居积分榜榜首，蒲种联军和安邦再也各以58分胜和55分胜屈居第2和第3。

前二名的球队将自动晋级1月24日至27日在云顶开打的决赛圈。

育汉梅拉妮建功

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本场赛事的开局，八打灵二号男单张育汉以11比8、9比11、5比11、11比7、9比4击退叶炳宏，为球队取得领先。

世界排名第355的梅拉妮在女单以11比6、11比4、11比9完胜中国的徐蔚，把领先优势扩大到6比2。混双陈堂杰与白燕薇则以11比7、11比5、6比11、11比3轻取刘航益与宋佩珠奠定胜利。

在大局已定的情况下，头号男单詹俊为再挫八打灵前球员杨升宙，11比6、11比10、7比11、11比2，把八打灵送上榜首。

八打灵教练依斯迈说：“我们有信心最终获得前二的战绩，但我需要和球员们谈谈，提醒他们不要过于自信。”

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“我们处于一个很好的位置，但我们不想失去注意力，因为我们将面对沙登和蒲种联军，一支比一支强大的队伍。”

甲洞仍保住冲前2机会

在较后的比赛，甲洞保持着冲击前二的竞争力，以10比7打败大山脚全星，这场胜战把甲洞推上一个位置至第4，共积52分。

初赛阶段的单循环赛，头两名球队将直接晋级1月24至27日在云顶举行的决赛。

第二阶段将于2019年1月11至13日同样在赛城Gem In Mall举行。