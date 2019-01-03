东南亚篮球联赛·谢泼德压哨“灭火”·猛龙新年主场开门红 洋将谢泼德压哨绝杀“灭火”，西港马来西亚猛龙在2018/19赛季东南亚篮球联赛（ABL）首场主场比赛以84比82险胜越南西贡热火。

最后一秒，谢泼德（持球者）在篮下放进绝杀热火，图示他吸引对手多人包夹。（猛龙脸书照片）

（吉隆坡3日讯）洋将谢泼德压哨绝杀“灭火”，西港马来西亚猛龙在2018/19赛季东南亚篮球联赛（ABL）首场主场比赛以84比82险胜越南西贡热火。

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去年12月9日，猛龙在胡志明市对阵热火以60比65惜败。3周之后再次交手，猛龙在第一节迫使对手出现6次失误，以25比21领先。

虽然埃弗斯利在第二节包办全队14分中的12分，不过猛龙没第二得分点，热火外援巴隆和休斯联手攻下17分，半场反超前2分（41比39）。

三节打完，猛龙59比70落后，直到第四节剩下6分25秒时，他们打出一波9比0的攻势追成68比70。终场前，热火洋将布尔纳陶夫斯基远距离三分命中，双方战成82比82，留给猛龙的时间只有1秒，主教练珀尔曼请求暂停。澳洲人的战术布置成功，最终谢泼德在篮下接到队友边线开球直接吊入，复仇成功！

1月连续4场主场

谢泼德砍下22分17篮板的大号两双，外加6助攻，但也有7失误。埃弗斯利则有25分6篮板4助攻，本土方面新加坡国手王钟汉9分，罗树辉7分。

赛后，猛龙在积分榜上排名第7，战绩2胜2负。由于此前让路元首杯，猛龙将在1月份连续进行4场主场比赛，打完热火还将在6日对阵前冠军香港东方、9日对阵卫冕冠军菲律宾火焰以及13日对阵珠海战狼。