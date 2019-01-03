龙艳约满不获更新·泳总再失外籍教练 大马游泳总会再失去一名外国教练，在大马韵律泳队执教了近10年的中国教练龙艳，去年12月31日合约届满不获国家体理会更新，她所留下的空缺将由助教方慧莙填补。

在大马韵律泳队执教了近10年的中国籍教练龙艳（右一），合约不获国家体理会更新，其空缺将由助教方慧莙填补。

（吉隆坡3日讯）大马游泳总会再失去一名外国教练，在大马韵律泳队执教了近10年的中国教练龙艳，去年12月31日合约届满不获国家体理会更新，她所留下的空缺将由助教方慧莙填补。

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来自湖北的龙艳，曾代表中国参加1996年亚特兰大奥运会，在她的执教下，大马在历届东运会（2011年、2015年和2017年）都大有斩获。

龙艳将是离开大马的第3位外国教练，大马在去年9月就失去游泳队教练伯明翰，后者加盟一家加拿大游泳俱乐部，而跳水队教练张玉昆也在上月决定回去中国执教。

慧莙接掌韵律泳队

方慧莙曾代表大马韵律泳队11年，直至2013年才退役，她将是首位接任大马韵律泳队的本地教练，令她感到有点意外。

她表示，对她而言，这将是一项严峻的挑战，她过去一直是龙艳助手，希望能够活用过去累积的经验。

方慧莙曾在2011年东运会，与凯特丽娜协助大马夺下5金。

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未确定大马会否参加世锦赛

35岁的慧莙，将接掌4名参加2017年吉隆坡东运会的选手，分别是颜华苇、李盈慧、林佳佳和努丽雅娜。

她说，对于今年菲律宾东运会没有韵律泳而感到很可惜，所以大马只好参加其他国际赛，包括5月日本公开赛和7月世锦赛，其中世锦赛也是奥运入选赛，但是她不清楚大马是否会派队参加。