NBA·客场不受嘘声打扰·乔治助雷霆擒湖人 保罗乔治周三晚在美国NBA篮球常规赛中客战洛杉矶湖人，每当接球都受到湖人球迷的嘘声，但是，这仍无阻他投进37分，助奥克拉荷马雷霆以107比100击败没有“詹皇”勒布朗．詹姆斯压阵的湖人。

保罗乔治个人贡献37分，周三在美国NBA篮球常规赛中协助奥克拉荷马雷霆以107比100击败洛杉矶湖人；但是他每次接球，都受到湖人球迷吹以嘘声，因为他没有加盟湖人。（图：法新社）

（美国·洛杉矶3日美联电）保罗乔治周三晚在美国NBA篮球常规赛中客战洛杉矶湖人，每当接球都受到湖人球迷的嘘声，但是，这仍无阻他投进37分，助奥克拉荷马雷霆以107比100击败没有“詹皇”勒布朗．詹姆斯压阵的湖人。

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雷霆其他得分主力分别是维斯布鲁克14分、16个篮板和10次助攻，亚当斯14分15个篮板，格兰特13分。

乔治第4节砍9分导演逆转

在第4节中，乔治射进9分，协助雷霆从落后5分的劣势下逆转，在近10场比赛中取得第7场胜利。

湖人缺少詹姆斯，结果英格拉姆仅得17分、麦基15分，也难助湖人阻止雷霆的攻势。

主场球迷依然在怀恨乔治没有加盟老乡球队湖人，从比赛开始一旦乔治得球，就报以嘘声，但是乔治再次用实力证明自己的价值，本季平均每场得26.4分，为生涯最高。雷霆用1亿3700万美元的合同留住了他，可说物有所值。

海沃德板凳跳出助绿衫军擒狼

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波士顿塞尔蒂人主场以115比102击退明尼苏达木狼，替补上场的海沃德投进35分，拿下本季新高，罗齐尔获16分，霍福德15分，莫里斯12分，让木狼吞下二连败。

恩比拿下了42分18个篮板的夫两双，助客队76人以132比127击败凤凰城太阳，西蒙斯29分创下赛季新高，雷迪克27分，助76人拿下二连胜。

太阳反扑功亏一篑

太阳差点完成30分的逆转，无奈吃下4连败。

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底特律活塞在客战墨菲斯灰熊，以101比94胜出，结束了3连败，保持东部第8的位置。

活塞的得分主力依序是格里芬投进26分、德拉蒙德11分、杰克逊16分、巴洛克13分。

达拉斯独行侠以122比84轻取查洛特黄蜂，得分主力是东契奇18分、史密斯18分、巴恩斯17分、乔丹只获8分，但也抓下13个篮板。

布鲁克林篮网结束了2连败，在主场以126比121力挫新奥尔良鹈鹕，拉塞尔获22分、哈里斯21分、阿伦10分。替补出场的卡罗尔也有19分，丁翁迪也收获18分。