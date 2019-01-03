迎20新生全校107人．冷宜培群华小或变微小
2019-01-03 17:07
迎20新生全校107人．冷宜培群华小或变微小
虽然新生人数比起去年增加9人，可是由于全校人数无法达到150人的B型学校标准，冷宜培群华小或将在近期内降级为微型华小。
（森美兰．庇劳2日讯）虽然新生人数比起去年增加9人，可是由于全校人数无法达到150人的B型学校标准，冷宜培群华小或将在近期内降级为微型华小。
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3副校长将调走
冷宜培群华小校长杨伟光披露，去年该校只有11名新生，而今年却有20名新生报读，不过仍无法达到B型学校的人数标准，而在20名新生当中，12人为华裔、3人巫裔、2人印裔及3人其他种族，全校总学生人数为107名。
“在107名学生当中，25人是学前班学生，所以实际上小学的总人数只有82人。”
他也说，由于学校即将降级为微型华小，三位副校长将会陆续被调走，目前第一副校长汤碧莹已于1月2日调至芙蓉万茂新村华小。
庇劳数华小新生略增
《花城》社区报记者今日走访庇劳多所华小发现，不少学校的新生人数在今年都略有增加，其中丹绒怡保中华小学校、甲必新村华小和柔河育才小学的友族学生人数依然高于华裔学生。
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而在瓜拉庇劳县内人数最多的小学仍然是庇劳中华小学，该校今年迎来61名一年级新生，其中是华裔42人、巫裔13人、印裔5人及其他1人。
庇小校长吴茂卿指出，该校目前学生共人数为400名，比去年减少8人，其中300名是华裔、巫裔74名、印裔21名及其他种族4名。
庇小今早的开学礼上，61名的一年级学生将会分为2班，而新生入学的情形都相当顺利，同时希望学生们能可以尽快适应校园环境及生活习惯。
文章来源：星洲日报‧花城‧2019.01.02
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