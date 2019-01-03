迎20新生全校107人．冷宜培群华小或变微小 虽然新生人数比起去年增加9人，可是由于全校人数无法达到150人的B型学校标准，冷宜培群华小或将在近期内降级为微型华小。

庇劳中华小学今年只有61位新生，比去年保持不变。（图：星洲日报）

（森美兰．庇劳2日讯）虽然新生人数比起去年增加9人，可是由于全校人数无法达到150人的B型学校标准，冷宜培群华小或将在近期内降级为微型华小。

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3副校长将调走

冷宜培群华小校长杨伟光披露，去年该校只有11名新生，而今年却有20名新生报读，不过仍无法达到B型学校的人数标准，而在20名新生当中，12人为华裔、3人巫裔、2人印裔及3人其他种族，全校总学生人数为107名。

“在107名学生当中，25人是学前班学生，所以实际上小学的总人数只有82人。”

他也说，由于学校即将降级为微型华小，三位副校长将会陆续被调走，目前第一副校长汤碧莹已于1月2日调至芙蓉万茂新村华小。

庇劳数华小新生略增

《花城》社区报记者今日走访庇劳多所华小发现，不少学校的新生人数在今年都略有增加，其中丹绒怡保中华小学校、甲必新村华小和柔河育才小学的友族学生人数依然高于华裔学生。

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而在瓜拉庇劳县内人数最多的小学仍然是庇劳中华小学，该校今年迎来61名一年级新生，其中是华裔42人、巫裔13人、印裔5人及其他1人。

庇小校长吴茂卿指出，该校目前学生共人数为400名，比去年减少8人，其中300名是华裔、巫裔74名、印裔21名及其他种族4名。

庇小今早的开学礼上，61名的一年级学生将会分为2班，而新生入学的情形都相当顺利，同时希望学生们能可以尽快适应校园环境及生活习惯。

吴茂卿：人数总人数下跌8人，但庇小仍然是瓜拉庇劳县最多学生的华小。（图：星洲日报）

冷宜培群华小由于即将从B型学校降型为微小，三位副校长将会被调走。（图：星洲日报）

丹绒怡保中华小学迎来5名巫裔新生，校长陈学芬（后排中）与副校长及班主任与新生合影留念。（图：星洲日报）

柔河育才华小迎来7位新生，全校人数共有37名学生。（图：星洲日报）

爪西育华小学今年的一年级新生与往年一样保持12人。（图：星洲日报）