给新加坡双语教育打分·罗杰斯：英语烂华语也烂 国际知名投资家罗杰斯给新加坡双语教育打分，认为新加坡人“英语烂华语也烂”，本以为两名女儿可以在新加坡学标准规范的华语和英语，岂料事与愿违。

罗杰斯让两名女儿都学习中文。（档案照）

（新加坡3日讯）国际知名投资家罗杰斯给新加坡双语教育打分，认为新加坡人“英语烂华语也烂”，本以为两名女儿可以在新加坡学标准规范的华语和英语，岂料事与愿违。

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《新明日报》据报道，在新加坡住了10年的美国亿万富豪罗杰斯几个月前在旧金山的一场讲座上形容，新加坡“可能是过去40年来世界上最成功的国家”，为了让女儿学华语，他们举家搬到新加坡长住，因为新加坡人口有75%是华人。

他说：“很多人讲华语。我搬到那里其中一个原因是我自己不说华语，而他们既讲英语也讲华语。所以我说，这真是太好了。”

罗杰斯将21世纪称为“中国的世纪”，他两个女儿学习华语的故事也广被新加坡媒体报道。

他在讲座上提到，本以为两个女儿可以在本地学标准规范的华语和英语，岂料新加坡人“英语烂华语也烂”，对新加坡的中英语水平感到失望。

不过，他随即也表示，新加坡还是有一些人能说流利的中英语。

在讲座答问时段，一名口操新式英语的女郎用语法半不正确的英语提问，罗杰斯并不介意，在回答后再向在场者解释提问者的问题。他最后以新加坡是个“好地方”总结，对提问者说：“你应该回家。”

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新加坡教育专家蔡志礼博士日前也在脸书分享这事件，并提到新加坡仍有华语或英语讲得很好的人，但为数不多，一般人即使是从亚洲排名第一的大学毕业，华语或英语水平都不高，精通双语双文化者，更是寥若晨星。

教师：讲“新式英语”不代表水平差

受访中文教师指出，年轻一代应将华语当成是“母语”而非第二语文，英文教师则认为，讲“新加坡式英语”不代表英语水平欠佳。

新加坡一名林姓中学教师受访时表示，许多学生因觉得中文不重要，不愿意学，这种心态必须调整才能改善情况。

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“他们不应将中文当成是低于英文的第二语言，而必须意识到这是身份认同的一部份。”

一名英文教师也认为，新加坡学生的英文书写和语法能力强，而说“新加坡式英语”并不等同于英语水平欠佳，这不过是新加坡的文化。