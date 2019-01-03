领奖台计划或除名·双蔚顺莹首波冲击 日前退出大马国家羽球队转当职业球员的里约奥运会银牌得主陈炳顺与吴柳莹、吴蔚升与陈蔚强，很大可能在即将公布的领奖台计划名单中被除名。

陈炳顺（右）与吴柳莹一旦没有被列入新的领奖台计划，两人就得承担更多的比赛和训练经费。（图：档案照）

（吉隆坡3日讯）日前退出大马国家羽球队转当职业球员的里约奥运会银牌得主陈炳顺与吴柳莹、吴蔚升与陈蔚强，很大可能在即将公布的领奖台计划名单中被除名。

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将失去待遇和特权

大马羽总在去年11月向国家体育理事会推荐8男6女共14名球员进入由政府资助的第一层计划，当时混双炳顺与柳莹、男双蔚升与蔚强都在羽总推荐名单之中，但这4人现在将不得不忘记他们以前享受的待遇和特权，因为他们已经离开了国家队。

这可说是他们退出国家队的第一波冲击，4人必须寻找到足够的赞助费来抵销政府资助的经费。

羽总将优先考虑旗下球员

羽总预计在本月与体理会的联合工作委员会会议时，提名新的国羽球员来取代这4位离开国家队的名将。

国家体育总会有权选择他们的运动员在该计划下获得资助，羽总秘书兼教练与训练委员会主席拿督黄锦才此前已明确表示，将优先考虑羽总旗帜下的球员。

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不过，考虑到炳顺与柳莹、蔚升与蔚强曾是奥运会奖牌获得者，同时也在2020年东京奥运会拥有夺牌机会，因此，这还有待体理会决定是否额外为他们提供领奖台计划名额。

青体部长赛沙迪此前也曾在上个月向炳顺与柳莹保证会继续支持他们，但并没有说明细节。

体理会总监无法承诺给支援

体理会总监拿督沙巴威被问及以上4名球员如果没有获得羽总的提名，是否会考虑将他们纳入计划时，并未给出承诺。

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他说：“我暂时无法评论任何事情。当工作委员会本月召开会议时，我们将与羽总就此问题进行讨论。”

青体部在去年把领奖台和我们是冠军计划合并在一起，并鉴定了3个主要项目：羽球、跳水和场地脚车为2020年东京奥运会争夺奖牌的项目，处于新结构的第一层奥运会计划。

第2层计划是亚运会和共运会，第3层计划是东运会，第4层计划是其他运动，4层计划的详细名单料在1月杪公布。

国家体育研究院服务或难享用

此外，炳顺与柳莹、蔚升与蔚强也预计将失去国家体育研究院的支持服务以及他们世界一流的设施，曾膝盖和肩膀严重受伤的柳莹，多次在国家体育研究院的协助和支持下受益。