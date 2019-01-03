毒贩等客等来警察．人赃并获延扣7天 一名甫出狱半年的毒贩，在元旦下午携带逾500克海洛因在辛炳路组屋楼下等顾客交易，孰知没等到客人却等来警察，当场束手就擒。

沙哈鲁丁（右二）展示警方起获的300包粉红色海洛因。左起为金马警区总部毒品罪案调查组高级查案官慕斯达法助理警监、该组主任扎哈里副警监和查案官拉希米警长。（图：星洲日报）

（吉隆坡3日讯）一名甫出狱半年的毒贩，在元旦下午携带逾500克海洛因在辛炳路组屋楼下等顾客交易，孰知没等到客人却等来警察，当场束手就擒。

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金马警区主任沙哈鲁丁助理总监也揭露当地的毒品罪案猖獗，单单去年就逮捕了874名毒贩及吸毒者。

“去年，这里便有409宗贩毒案和434宗吸毒案，各别逮捕436和438人，是金马警区范围数一数二的毒品黑区；落网者中，有6人是毒品拆家。”

他说，金马警方当时辛炳路斯里雪兰莪人民组屋的摩哆车停车场，逮捕这名绰号“辛炳仔”

的毒贩（41岁），起获300包共重527克的海洛因，价值1万5000令吉。

起获已报失摩哆

“嫌犯当时坐在摩哆车上等顾客，并将装有海洛因放在黑色塑料袋放置于车篮；嫌犯企图逃跑但最终被捕。”

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他指出，这批毒品是纯度最高的粉红色海洛因，每小包平均不到2克，售价为50令吉。

“警方也扣押嫌犯的野马哈摩哆车，并发现这是一辆报失的摩哆车。”

他说，嫌犯尿检呈阳性，显示曾服用吗啡，警方已援引1952年危险毒品法令第39B条文调查，并延扣嫌犯7天助查至下周三（8日）。

“嫌犯拥有8项刑事前科和5项毒品前科，包括谋杀、抢劫、偷窃、恐吓和吸毒，2016年也因涉毒被判监2年，甫于去年6月出狱，未料自由后便开始贩毒。”

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沙哈鲁丁指出，警方相信吸毒者用社交媒体如WhatsApp向嫌犯下订单，嫌犯就等候在组屋楼下等候交易。