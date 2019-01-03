对普利西奇转会不知情·萨里：交易不归我负责 多特蒙德周二官方宣布美国20岁新星普利西奇将在今夏转会“蓝狮”切尔西，但蓝狮主帅萨里却表示不知有关于普利西奇的事情。

（英国．伦敦3日讯）多特蒙德周二官方宣布美国20岁新星普利西奇将在今夏转会“蓝狮”切尔西，但蓝狮主帅萨里却表示不知有关于普利西奇的事情。

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在切尔西以0比0战平南安普顿的赛后，萨里被问及刚刚官宣加盟蓝狮的普利西奇时表示：“我不知道任何有关于普利西奇的事情，一个月前，球会问过我的意见，我的看法是积极的。现在交易已经完成了，但我什么都不知道，市场交易这块不归我负责。我们每隔3天就有一场比赛，所以我不会考虑下赛季会发生什么，我必须考虑的是下一场比赛。”

普利西奇创美国球员身价纪录

据德国《转会市场》网站统计，普利西奇的转会费将达到6400万欧元（约3亿令吉），成为史上身价最高的美国球员。

此前，美国球员的单次转会费纪录保持者是布鲁克斯，他于去年1月被沃尔夫斯堡以1700万欧元的价格从赫萨柏林买入，而排在第2至9位的美国球员转会交易的支出总额仅为6180万欧，尚不及普利西奇从多特蒙德转会切尔西的6400万欧元。