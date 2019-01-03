商会季度调查：英国经济停滞 英国国商会发表的季度经济调查中，英国服务业去年第四季成长率创下两年来最低水准，显示脱欧前的英国经济成长正在放缓。商会总干事马歇尔甚至说，目前英国经济停滞。

（英国．伦敦3日讯）英国国商会发表的季度经济调查中，英国服务业去年第四季成长率创下两年来最低水准，显示脱欧前的英国经济成长正在放缓。商会总干事马歇尔甚至说，目前英国经济停滞。

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许多英国零售商曾说，圣诞节前的销售不佳，英国商会的调查表明，仰赖消费者支出的许多产业都成长减速。制造商也称销售成长减弱，且预订3月29日正式脱欧前的订单全面放缓。

商会总干事马歇尔说：“目前英国经济停滞，虽然没紧缩，但也未强劲增长。”

马歇尔还说，2018的大多数时间，英国人面临的是众多政治杂音和作秀，因此许多企业出现内需及投资放缓并不令人意外。“两个月后面临的贸易条件不明，许多公司暂停支出，且暂时不就未来做出重大决定。”

英国商会的这项调查是针对6000多家企业，在11月5日到26日执行。占英国经济近8成的服务业中，10家企业中有7家表明，很难征募员工；制造业中每5家就有4家说，留住技能高的员工有困难。

商会这份季报指出，英国失业率接近40年来新低，企业正面临一个世代以来最严重的员工招募危机。

英国中行估计，去年第四季经济成长率已从前一季的0.6%，减为0.2%。

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