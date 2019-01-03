英超·率曼联4连胜·索圣不想当过客 率队取得4连胜的曼联救火主帅索尔斯克亚，不希望在夏天离开老特拉福。

率队取得4连胜的曼联救火主帅索尔斯克亚（图），不希望在夏天离开老特拉福。（图：法新社）

（英国．伦敦3日讯）率队取得4连胜的曼联救火主帅索尔斯克亚，不希望在夏天离开老特拉福。

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曼联在本轮英超中2比0战胜纽卡索，索尔斯克亚执教前4场联赛取得全胜，在曼联历史上仅有他和巴斯比爵士有此神绩。巴斯比在1945至1969年期间执教曼联带来了5座英甲冠军、2座足总杯以及1座欧冠。

索尔斯克亚表示：“如果你赢了4场，你可以再赢4场。

这就是我们所知道的曼联的水准，以前弗格森那样的水准，他就是这么鼓励我们的。我当然不想离开，这些球员太棒了，气氛也很棒。”

曼联重燃前四希望

穆里尼奥下课、索尔斯克亚救火，也许会是本赛季曼联的转折点。在“索圣”手下，曼联距离第5位的阿申纳只差3分，距离第4位的切尔西也仅有两场球的差距。英超争四大战进入白热化阶段，利物浦、托登罕热刺和曼市的优势较为明显，而英超历史上夺冠次数最多的3队则要为剩下的一个名额拚杀。

曼联现在和前四的差距从11分缩小到6分，索尔斯克亚说：“我们踢的都是下半区的球队，但这些比赛得赢下来。”

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如果最终索尔斯克亚率领曼联拿到下赛季欧冠门票或更好的成绩，他还是有望担正的，毕竟他是曼联“自己人”。

索圣大赞拉什福德如C罗

同时，曼联终于零封对手，索尔斯克亚长舒一口气之后还夸奖了进球功臣拉什福德，直言他踢出了C罗式的自由球。红魔10号在穆里尼奥走后给“魔粉”很大惊喜，近4场3球1助攻，索圣在上一场赛后就评价拉什福德将成为一名顶级前锋，这一场赛后盛赞其射门很像C罗。

第64分钟，拉什福德自由球造成门将脱手为卢卡库补射破门制造机会，第80分钟亲自锁定胜局。