英超·圣战士终结蓝狮2连胜·扎球王竭尽所能仍和局 “蓝狮”切尔西在英超第21轮主场只能以0比0闷平排名倒数第3的“圣战士”南安普顿，联赛2连胜终止，比利时大将阿扎尔全场竭尽全力左冲右突，真的有种带不动蓝狮的感觉，因此在球队重金收购普利西奇后，扎球王在夏天可能离开。

切尔西被保级球队南安普敦逼平，比利时大将阿扎尔竭尽全力左冲右突也未能助球队拿下胜利，非常失望，而在普利西奇加盟后，他今夏可能离队。（图：法新社）

（英国．伦敦3日讯）“蓝狮”切尔西在英超第21轮主场只能以0比0闷平排名倒数第3的“圣战士”南安普顿，联赛2连胜终止，比利时大将阿扎尔全场竭尽全力左冲右突，真的有种带不动蓝狮的感觉，因此在球队重金收购普利西奇后，扎球王在夏天可能离开。

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古恩6次扑救零封蓝狮

切尔西时隔6年再次在主场踢新年后的首场比赛，结果莫拉塔第70分钟打进一球被裁判认定越位在先，进球无效，最终被逼平。

南安普顿门将古恩成为本场比赛最佳球员，这位23岁的英格兰门将虽然首次踢英超，而且面对的是强大的蓝狮，但他全场比赛都发挥神勇，最终通过6次扑救零封了对手，从而帮助球队从客场抢走了1分。

阿扎尔7突破4射门覆盖全场

切尔西因佩德罗和吉鲁相继受伤遭遇锋线危机，萨里对阿扎尔寄托厚望，比利时球王也的确很卖力全场一次次的冲刺、一次次的打门、一次次的突破。来自Whoscored的统计显示，阿扎尔全场比赛的突破次数达到了7次，射门4次，活动范围几乎覆盖到全场。但即使如此努力，还是没能击败保级球队南安普顿。

相比星光璀璨的曼市，锋线三剑客加持的利物浦，缺少好的帮手比利时球王会不会内心萌生带不动的想法呢？而待普利西奇加盟后，卖掉阿扎尔成了切尔西可能的选择。

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争冠变争四？

再一次阴沟翻船之后，目前以44分排名积分榜第4位的切尔西被排名榜首的利物浦甩开10分，紧随身后的阿申纳和曼联来势汹汹，赛季初英超冲冠的豪言壮语已成过眼云烟，现在倒是要担心欧冠杯资格能不能保得住。

赛后，切尔西主帅萨里表示：“我认为在本方门前80公尺的区域我们都表现得很好，但在对手门前最后20尺的区域我们遭遇到了麻烦。我们有四五个进球的机会，但有时候如果你想要有更多机会的话，你就必须先打进第一个进球。”