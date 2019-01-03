英超·传告别史丹福桥·小法赛后鼓掌致意 有消息称，“蓝狮”切尔西的西班牙中场“小法”法布雷卡斯有望在本月加盟法甲强旅摩纳哥，而据《伦敦晚旗报》的记者西蒙．约翰逊透露，在切尔西与南安普敦的赛后，小法在史丹福桥向蓝狮球迷告别。

临别的“小法”法布雷卡斯在与南安普敦的赛后向切尔西球迷致意。有消息称小法有望在本月加盟摩纳哥，这很可能是他在英格兰赛场的最后一次演出。（图：法新社）

（英国．伦敦3日讯）有消息称，“蓝狮”切尔西的西班牙中场“小法”法布雷卡斯有望在本月加盟法甲强旅摩纳哥，而据《伦敦晚旗报》的记者西蒙．约翰逊透露，在切尔西与南安普敦的赛后，小法在史丹福桥向蓝狮球迷告别。

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英伦500场里程碑成绝唱？

2019年的首场比赛，法布雷卡斯也迎来了自己代表英格兰球队的第500场比赛，同时也是在英超赛场的第350场亮相，对于已彻底沦为边缘球员的前阿申纳队长来说，这也可能是他在英格兰赛场的绝唱。

据西班牙媒体科贝电台最新消息，31岁的法布雷卡斯和摩纳哥就转会达成原则性一致，转会费达到1000万欧元（约4700万令吉），双方将签约3年半，小法将投奔阿申纳前队友亨利执教的球队。切尔西只要找到替身，就将宣布这个转会。

约翰逊在推特上写道：“在0比0战平南安普敦的赛后，法布雷卡斯向球迷们鼓掌致意。如果这是他的告别的话，那么祝他一切都好。”

切尔西主帅萨里曾希望小法能够留队，但本赛季目前为止，小法只在英超中出场过一次。