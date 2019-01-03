英超·传告别史丹福桥·小法赛后鼓掌致意
2019-01-03 17:17
英超·传告别史丹福桥·小法赛后鼓掌致意
有消息称，“蓝狮”切尔西的西班牙中场“小法”法布雷卡斯有望在本月加盟法甲强旅摩纳哥，而据《伦敦晚旗报》的记者西蒙．约翰逊透露，在切尔西与南安普敦的赛后，小法在史丹福桥向蓝狮球迷告别。
（英国．伦敦3日讯）有消息称，“蓝狮”切尔西的西班牙中场“小法”法布雷卡斯有望在本月加盟法甲强旅摩纳哥，而据《伦敦晚旗报》的记者西蒙．约翰逊透露，在切尔西与南安普敦的赛后，小法在史丹福桥向蓝狮球迷告别。
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英伦500场里程碑成绝唱？
2019年的首场比赛，法布雷卡斯也迎来了自己代表英格兰球队的第500场比赛，同时也是在英超赛场的第350场亮相，对于已彻底沦为边缘球员的前阿申纳队长来说，这也可能是他在英格兰赛场的绝唱。
据西班牙媒体科贝电台最新消息，31岁的法布雷卡斯和摩纳哥就转会达成原则性一致，转会费达到1000万欧元（约4700万令吉），双方将签约3年半，小法将投奔阿申纳前队友亨利执教的球队。切尔西只要找到替身，就将宣布这个转会。
约翰逊在推特上写道：“在0比0战平南安普敦的赛后，法布雷卡斯向球迷们鼓掌致意。如果这是他的告别的话，那么祝他一切都好。”
切尔西主帅萨里曾希望小法能够留队，但本赛季目前为止，小法只在英超中出场过一次。
文章来源：星洲日报／体育·2019.01.03
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