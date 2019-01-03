育中前增安全防撞栏．走道无须担心被撞毁了 育民中学校门前走道全长95公尺安全围栏经已竣工，今后无须担心车辆撞毁洋灰走道。同时，当局又在右边大路转湾处加建10公尺长防撞栏，以策安全。

市议会工人在育民中学校门转弯处装置防撞栏；左为傅秋霞。（图：星洲日报）

（马六甲2日讯）育民中学校门前走道全长95公尺安全围栏经已竣工，今后无须担心车辆撞毁洋灰走道。同时，当局又在右边大路转湾处加建10公尺长防撞栏，以策安全。

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该校董事长拿督颜贞强、家协主席萧德坤、校长吴大鹏及副校长林玉利今早联诀市议员傅秋霞和郑和能巡视校门前基本设施。

市议员傅秋霞透露，她是于去年8月中接获校方的反映，要求在校门外的走道加建围栏。在她积极向市议会争取下，终于获得批准，并通过公开投标，在去年尾即完工，共耗资4万9000余令吉。

颜贞强建议交通灯改L字型

另一方面，颜贞强建议校园入口处的交通灯改为L字型，比较明显，让开车人士在相当的距离即可看见。

家协主席萧德坤也建议，校门前一带路面黄线再加厚，以提醒司机驶至时，放慢速度；此外，竖立学生过马路的交通指示牌。

傅秋霞表示，针对以上2项建议，她将向有关方面反映。

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该校董家协感谢傅秋霞的积极争取，使到学校多年来未能解决的基本设施获得改善。

耗资4万余令吉围栏经已竣工。（图：星洲日报）