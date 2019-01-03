莫泰波：整体表现让人满意．波中或派2个月花红 波德申中华中学董事长莫泰波披露，基于该校在2018年的整体表现令人满意，根据教职员的绩效制，预计大家在今年将会获得平均2个月以上的花红！

波德申中华中学共迎来127名新生，以及13名插班生。（图：星洲日报）

（森美兰．波德申2日讯）波德申中华中学董事长莫泰波披露，基于该校在2018年的整体表现令人满意，根据教职员的绩效制，预计大家在今年将会获得平均2个月以上的花红！

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此外，金群利集团副执行董事主席拿督李典和也将于1月19日到访该校，除了会给予校方一封大红包作为奖励，同时，当场也会作出另外的重大宣布。

他感谢董事会的透明及诚信的办学，以及教师在教学上付出的努力，但他强调，目前只能算是开始，一切还有许多改善的空间，因此，家长和学生，也必须加以配合。

今年目标筹500万建宿舍

同时，莫泰波也提到，董事会于2019年的计划将是筹建宿舍，目前筹款目标为500万令吉，这也是波中百年校庆后，另一项大型的筹款活动。

“我理解波德申这个小地方，要为独中筹上百万令吉实在不易，但我们有信心可以达到目标。”

他补充，该校将会利用一整年的时间来完成这项计划，包括继续筹办园游会及新春活动，加上李典和已答应以1对1的方式捐助，因此，该校只要成功筹募250万令吉，就等于达到目标。

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开学礼迎127新生

莫泰波是于今日出席波德申中华中学的“新学年开学礼”上，这样指出；在今年的开学礼上，波中共迎来了127名新生，以及13名插班生。

此外，波中今年也一次性聘请了14名教职员，以壮大该校的教学阵容，为学生提供更有专业性的教学素质。

盼学生拥3特征自学

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莫泰波强调，新时代的教育制度及教学模式已开始有了改变，并从应考或技能训练改为培养学习力，好让学生能自我突破，一般上，拥有自学习力的人都有3个特征，就是自愿学习、消化知识及推陈出新。

他希望每个人都能经常提醒自已，一分耕耘一分收获的道理，同时也要不断的学习，自我提升。

他提到，该校董事会建筑小组在这段假期里，也为开学做好准备，包括粉刷学校、屋顶复新、更换新风扇及冷气等，也添置了许多设备。

“惟宿舍因为床位不足，导致今年录取的新生人数受到限制。”

无论如何，他还是感谢华社给予波中的支持、政府的资助及李典和的基金及个人时刻对波中的关心，让波中得以越办越好。

张永庆：鼓励面对困难别屈服

另一方面，校长张永庆也以美国著名军事将领麦克阿瑟“谈青春”勉励学生，他说，青春是凌驾一切的意志力，可以有克服怯懦的勇气、不耽于安逸及敢于冒险犯难的力量。

他恭喜同学完成小学学业，成为波中的一分子，并指出，在波中除了能“快乐学习”，还能习得正确的读书法“有效学习”，为自己的未来的能力奠定良好的基础。

他强调，学生在中学时期，最重要的是，是否认真努力地挥洒青春，活出精彩的中学生活，写下美丽的扉页。

他鼓励学生一旦面对困难，不要屈服，人生没有过不去的坎，如果一开始即付出真心诚意，往后的学习，自能无往而不利了，一定要以最积极的态度，坚强的意志，克服学习困难。

他希望学生要珍惜时光，持之以恒的培养阅读习惯，锻炼体魄与保持乐观，未来将会是独一无二、与众不同的世界接班人。

波德申中华中学董事成员与2017SPM及2018高初中统考的优异学生合照留念；坐者左起为波中副校长蔡常思、董事廖溪顺、卓鸿春、莫泰波、张永庆、校友会主席林玉清、庞学森及洪美珍。（图：星洲日报）