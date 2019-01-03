天降大石击中轿车．砸碎挡风镜夫妇险丢命 武吉知马快速公路，大石块“从天而降”，不偏不倚砸中行驶在立交桥下的轿车，将挡风镜砸破一个洞，还砸凹驾驶盘。商人和坐前座乘客座怀胎6个月的孕妻，与大石块擦肩而过，险象环生。商人心有余悸：“我和妻子差点就没命！”

沈伟汉表示击中自己车辆的石块长约16公分，比自己的手掌还大。

（新加坡3日讯）武吉知马快速公路，大石块“从天而降”，不偏不倚砸中行驶在立交桥下的轿车，将挡风镜砸破一个洞，还砸凹驾驶盘。商人和坐前座乘客座怀胎6个月的孕妻，与大石块擦肩而过，险象环生。商人心有余悸：“我和妻子差点就没命！”

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《联合晚报》报道，这起罕见的意外发生在周一（去年12月31日）下午2时30分，地点是在武吉知马快速公路往实里达快速公路方向，位于射靶场立交桥（RifleRange Flyover）底下。

商人沈伟汉（34岁）事发后将照片上载到Stomp网站，引起网民的关注。

沈伟汉在接受联合晚报访问时说，他的妻子黄爱心（30岁）是一名工程师，怀有6个月的身孕，这是两人的第一胎。

起初以为引擎爆炸

他说：“当天妻子提前下班，我接她下班后到位于裕廊的超市买菜，之后驾车返回榜鹅住家，途经武吉知马快速公路，在射靶场立交桥底下，突然听到一声巨响。”

据他描述，起初他以为是汽车引擎爆炸，后来看到挡风镜被砸出一个大洞，玻璃碎片四射，连驾驶盘的顶部也凹陷进去。

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黄爱心（30岁，工程师）说：“当时车内有许多玻璃碎片，我和丈夫手脚几处都被轻微割伤。”

沈伟汉说，当时他不知道发生什么事，他立即放慢车速，将轿车从第一车道慢慢驾到路肩，然后停下来，之后立刻联系拖车公司。

他之后才发现原来车子被一个16公分长的大石块给砸中。他说，大石头相信穿破挡风镜，砸到驾驶盘上，然后反弹，从自己和妻子中间飞过，落在后座下。

沈伟汉至今仍感到心有余悸。他说：“现在回想起来到还觉得可怕，如果当时真的被砸中，2018年的最后一天也可能是我们生命里的最后一天！”

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为了查明真相，沈伟汉之后查看了行车记录器，发现石块是从射靶场立交桥落下，而事发时刚好有一辆白色卡车经过。