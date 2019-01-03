交付量不及预期．降价措施．特斯拉一度挫10% 电动车特斯拉公布去年第四季交付9.07万辆车，不及市场预期的同时，宣布全线车款降价2000美元，以抵销联邦政府减少电动车税务优惠，拖累特斯拉股价在2019年开春首日一度大跌逾10%。

（美国．纽约3日讯）电动车特斯拉公布去年第四季交付9.07万辆车，不及市场预期的同时，宣布全线车款降价2000美元，以抵销联邦政府减少电动车税务优惠，拖累特斯拉股价在2019年开春首日一度大跌逾10%。

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美国联邦政府过去为电动车买家提供7500美元税务优惠，一直是车主买特斯拉的重要诱因，但自2019年1月1日起，优惠额减半。即使特斯拉减价2000美元，亦未能完全弥补。

不过，特斯拉催动产量的努力也有一定成果，产量按季升8%至8.65万辆。

与此同时，汽车新闻网站Electrek在引述知情人士说法指出，特斯拉截至2018年12月30日止在美国的Model3库存量已超过3,000辆。分析师表示，由于美政府电动车补贴将在2019年砍半，使特斯拉提升产能，以赶在全额补贴截止前出货。

特斯拉股价盘初一度急泻34美元或10.22%至298.80美元的日低，终场跌幅缩小至6.81%或22.68美元，收在310.12美元，是那指100指数成份股最大输家。

特斯拉关键年冲买气

如果说2018年是电动车大厂特斯拉（Tesla）成立15年来最动荡的一年，那么2019年将成为特斯拉最关键的一年。

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若依首席执行员马斯克的规划，特斯拉2019年产量和销量可望再创新高，年底交车数将达50万辆。这个目标野心很大，但特斯拉已多次成功展现生产的能耐。

不过，马斯克今年也势将面临两大逆风，一是美国经济成长走缓，一是美国总统大选进入热身阶段。

如果美国汽车市场走下坡，特斯拉也难免受到拖累。不过，好消息是，特斯拉即将推出跨界休旅车Model Y以及其他新车款，外传包括一款小货卡。

除了美国之外，特斯拉还没完全打入欧洲和亚洲市场，预料Model3的销量还会提高。