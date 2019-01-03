沙地主权基金．外籍主管出走 沙地阿拉伯王储日益提高政治上的控制权，已使沙国主权财富基金掀起一波西方籍主管出走潮，冲击此基金协助沙国经济转型的任务。

（沙地阿拉伯3日讯）沙地阿拉伯王储日益提高政治上的控制权，已使沙国主权财富基金掀起一波西方籍主管出走潮，冲击此基金协助沙国经济转型的任务。

广告

华尔街日报引述熟悉内情人士报道，规模2,000亿美元的沙国公共投资基金（PIF）过去一年来陆续有外籍主管求去，包括英国籍的法务主管、瑞士籍的公共投资主管以及西班牙籍的私募职员，他们任职时间都未满18个月。据说该名瑞士籍投资主管在位期间，好几笔高调的投资案但都不是他的主意，例如为软银愿景基金投资450亿美元。

不只如此，据说PIF从荷兰银行投银部门挖角过来负责投资策略的主管艾贝迈尔，上任才短短几周就闪辞，原因是他认为PIF由沙国王储宾沙尔曼主导下，自己在投资策略上难有置喙余地。有些人甚至甘愿放弃PIF一年约100万美元奖金。

已离职的PIF职员曾透露宾沙尔曼管理上事必躬亲、投资策略方向不明，工作文化和纽约或伦敦投资银行圈完全不同。沙国华邮异议记者哈绍吉被杀害后，一些高阶职务更难找到适合人才，还没到职的人也重新考虑是否要加入。PIF是矽谷知名投资者，但人力不足情况持续一段时间，近来新加入多半是本地人手。