中国首家在美上市网路股遭下市 中国第1家在美股纳斯达克上市的网路企业网秦（现为“凌动智行”），至2018年12月25日的股价为0.15美元，由于该股已经连续30个交易日股价低于1美元，最终被纽约交易所通知强制下市。

（中国．北京3日讯）中国第1家在美股纳斯达克上市的网路企业网秦（现为“凌动智行”），至2018年12月25日的股价为0.15美元，由于该股已经连续30个交易日股价低于1美元，最终被纽约交易所通知强制下市。

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2018年12月25日，创立13年、上市7年的网秦（凌动智行）收到纽交所的下市通知。彼时，网秦的股价（ADR）为每股0.15美元（约2.49元人民币），市值仅剩1724万美元。

2013至3014年，网秦市值一度达到24.62亿美元（约169亿元人民币）。就在2018年年初，网秦的每股股价都还有4美元左右，未料1年间就跌掉96%，让投资人欲哭无泪。

而在2013年时，研究机构“浑水”曾经将网秦的股票评级为“强烈卖出”，目标股价低于1美元。如今看来，可谓一语成谶。

网秦成立于2005年，主要从事手机安全业务。2011年，网秦在美国纽交所上市，成为行动网路第1股，当年还被美国时代周刊评价为“可以改变人们未来生活的10大创新企业之一”，十足享有明星光环。

结果上市7年后，一路历经投资机构做空、提供流氓软体、创办人反目成仇等丑闻，伤痕累累的网秦即将从纽交所下市。另据财报资料显示，自2013年至2017年，网秦再也没有盈利过，期间网秦业绩呈现亏损，甚至在2013年第四季还爆出营收造假。

其中，2011年3月15日网秦上市前夕，中国央视曾经披露，网秦与北京飞流九天科技串通，强制用户消费。主要是指网秦提供的软体，每次升级就扣用户1元，同时不易删除，这些弊端被使用者及央视冠以“流氓软体”的称呼。