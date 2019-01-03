“咸蛋鱼皮”惊见壁虎．制造商致歉安排退货 泰国女主管花了29元6角（89令吉）价买了一包新加坡生产的咸蛋鱼皮零食，与家人一起享用时，惊见一条“酥炸壁虎”，弟弟乍看下以为是“宝宝三文鱼头”，母亲到现在想到都要吐。

制造商IRVINS周三在脸书道歉，贴文超过9000人转发。（取自脸书）

（新加坡3日讯）泰国女主管花了29元6角（89令吉）价买了一包新加坡生产的咸蛋鱼皮零食，与家人一起享用时，惊见一条“酥炸壁虎”，弟弟乍看下以为是“宝宝三文鱼头”，母亲到现在想到都要吐。

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《联合晚报》报道，她上周六分享的贴文被8000人疯传，制造商IRVINS为此道歉并表示将安排受影响顾客退货。制造商昨天在脸书道歉的贴文，也超过9000人转发。

IRVINS的咸蛋零食2014年在新加坡推出后风靡亚洲，在中国大陆、香港、台湾、泰国，以及菲律宾等地受追捧，海内外超过13间分店。

I R V I N S所有产品都在新加坡生产。该品牌的小包装咸蛋鱼皮（105克装）新加坡售价8元，大包装（230克装）卖16元，泰国互联网卖550泰铢（约23新元），在国际超市售价甚至高达700泰铢（约29元6角）。

11月初在泰国曼谷高档超市买到一包29元6角的简霍洛韦（J a n eHolloway，38岁），是泰国司法研究院罪案与发展课程，以及跨国组织罪案课程的主管，父亲是澳洲人，母亲是泰国人。

女事主：母一想起就作呕

简霍洛韦说，她和母亲、弟弟一起享用，吃了半包后才惊见裹上咸蛋粉的酥炸壁虎，令她大叹“恶心死了”。

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她写道，弟弟起初还以为那是一个“宝宝三文鱼头”。她受访时告诉《海峡时报》，她多次买来请家人和同事吃，如今母亲一想起那只壁虎就想作呕。

公司创办人汤中白昨午在公司官方脸书贴文表示歉意，并承诺回收产品。

“若顾客还有我们的产品，请查看它们什么时候到期，如果是2019年10月16日，或者你对继续食用产品感到不安，请电邮[email protected]要求回收和退款。”

制造商愿退款付医费

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制造商愿退款和支付医药费，创办人表示对事件感到震惊和痛心。新加坡农粮局也证实正展开调查。