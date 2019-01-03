赴中国出差．库克：不担心被抓 即使中国电信巨擘华为公司财务长孟晚舟因美国压力去年12月在加拿大被捕，苹果公司首席执行员库克表示，他并不担心到中国出差，不理外界对中国可能采取报复行动的忧虑。

（图：法新社）

（美国．纽约3日讯）即使中国电信巨擘华为公司财务长孟晚舟因美国压力去年12月在加拿大被捕，苹果公司首席执行员库克表示，他并不担心到中国出差，不理外界对中国可能采取报复行动的忧虑。

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库克受访时说：“我10月在那里。本季稍晚还会过去。所以我甚至不去想那些事。”

孟晚舟上月被捕凸显中美之间持续未歇的贸易紧张，引发外界揣测中国可能瞄准美企高阶主管报复。

库克说：“我不知道那件事的前因后果，我不需要知道也不该知道。但我可以告诉你，当我过去时，觉得受到欢迎。”

近几个月，库克已经公开反对贸易紧张，甚至与美国总统特朗普讨论此事。苹果的供应链在中国扎根很深。

库克说：“我确实认为，建立强有力的贸易关系符合两国最佳利益。这是两国之间的重大协议，极为复杂，显然需要更新，这些都毫无疑问。企业可以发挥让两国团结合作的关键作用。”