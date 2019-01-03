“嫦娥四号”登陆月背·传回空前近距离“背影照” 放眼在2030年之前在航天工程上追上俄罗斯和美国的中国在登月工程有重大进展！探测器“嫦娥四号”周四上午约10时半成功登陆月球背面，并通过鹊桥中继卫星传回了世界第一张近距离拍摄的月球背面影像。

“嫦娥四号”探测器周四成功着陆在月球背面东经177.6度、南纬45.5度附近的预选着陆区，并通过“鹊桥”中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图。图为探测器着陆三维模拟画面。（图：央视画面截图/中新社照片）

（中国·北京3日讯）放眼在2030年之前在航天工程上追上俄罗斯和美国的中国在登月工程有重大进展！探测器“嫦娥四号”周四上午约10时半成功登陆月球背面，并通过鹊桥中继卫星传回了世界第一张近距离拍摄的月球背面影像。

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这是人类探测器首次在月球背面着陆。

中国官媒新华社报道，“嫦娥四号”经过27天的飞行，周四上午10点26分成功在月球背面东经177.6度、南纬45.5度附近成功登陆，并通过先前于5月发射到环月轨道上的“鹊桥”

中继星传回了世界第一张近距离拍摄的月背影像图，揭开了古老月背的神秘面纱。

登陆最大撞击坑之一

“嫦娥四号”着陆区为月球背面南极艾特肯盆地内的冯．卡门撞击坑内，地形起伏达6000公尺，是太阳系中已知最大的撞击坑之一，或于数十亿年前由一颗巨大的小行星撞击形成，被认为对研究月球和太阳系早期历史具有重要价值。

报道指出，此次任务实现了人类探测器首次月球背面软着陆，首次月背与地球的中继通信，开启了人类月球探测新篇章。在着陆后，静态着陆器和月球车将被分别部署到月球表面，两者都携带了一系列探测仪器，以探测该地区的地质特征，并进行一项生物实验。

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由于月球自转与绕地球公转的周期相同，人们只能从地球上看到月球的一面，因此月球背面永远背对着地球，被称为“黑暗面”，而一直到1959年，前苏联发射“月球3号”探测器，才让人们有机会远远一窥月背的场景。

为研究提供重要资料

中国探月工程“嫦娥四号”任务新闻发言人于国斌说：“月球背面是一片难得的宁静之地，屏蔽了来自地球的无线电信号干扰。这次探测可以填补射电天文领域在低频观测段的空白，将为研究恒星起源和星云演化提供重要资料。”

据报道，“嫦娥四号”此次主要的科学任务是：开展月球背面低频射电天文观测与研究；开展月球背面巡视区形貌、矿物组份及月表浅层结构探测与研究；试验性开展月球背面中子辐射剂量、中性原子等月球环境探测研究。

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此外，“嫦娥四号”的着陆器还携带了一个3公斤重的小型实验室“微型生态圈”，内含蚕卵、土豆和拟南芥种子，该实验由28所中国大学设计，以研究月球上种子的呼吸作用和光合作用。

中国一直在追随美俄的脚步，逐渐增强自己的太空探索能力。除了“嫦娥四号”成功登上月球背面，中国还计划于今年晚些时候发射“嫦娥五号”月球探测器，以采集月球样品返回地球。此外，中国还有一系列目标，包括2021年前制造可再用发射器、装载量比美国太空署（NASA）还重的超强大火箭、月亮基地、永久驻员太空站和一台火星漫游车等。