光照强度是现在8倍·中国明年拟发射“人造月亮” 2020年的夜晚，站在成都抬头远眺，可能见到夜空中挂着两个“月亮”。这不是天方夜谭，因为四川成都早前公布了一项雄心勃勃的计划，就是在明年将一颗“假月亮”送入太空，用来反射阳光以提供照明服务，预计其光照强度最大将是现在月光的8倍。

中国拟明年发射“人造月亮”。（图：网络照）

2020年的夜晚，站在成都抬头远眺，可能见到夜空中挂着两个“月亮”。这不是天方夜谭，因为四川成都早前公布了一项雄心勃勃的计划，就是在明年将一颗“假月亮”送入太空，用来反射阳光以提供照明服务，预计其光照强度最大将是现在月光的8倍。

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另2“人造月亮”2022前发射“月有阴晴圆缺”，但中国的“人造月亮”不会因为月相变化和天气因素，而不可见。中国科技部官方媒体《科技日报》曾报道，成都一间科研公司计划明年发射“人造月亮”，用于夜间提供照明服务。首颗“人造月亮”发射后，还有另外两颗“人造月亮”将在2022年前完成发射工作，以实现“对同一地区24小时不间断照射”。

报道称，准确来说“人造月亮”是一种携带大型空间反射镜的人造空间照明卫星，其覆盖范围将可达3600至6400平方公里，光照强度是现在月光的8倍，届时将不再需要街灯。

“人造月亮”计划曝光后，不少网民都认为这是天方夜谭。但英国格拉斯哥大学航空系统工程学者西里奥蒂曾向英国广播公司（BBC）表示，理论上“人造月亮”项目是可行的。但他指，如果想“人造月亮”永远在一个城市上空，反射镜需被安置到距离地球约36,000公里的地球静止轨道上。“这样的距离，需要极其精确的卫星指向。”

哈尔滨工业大学航天学院光学所所长康为民曾表示，“人造月亮”相当于黄昏的亮度，不足以颠倒生物作息。