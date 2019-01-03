女儿送惊喜·二战老兵收5万张生日卡 美国加州一名退役二战海军老兵日前庆祝96岁生日，意外收到5万张来自美国及世界各地的生日卡。这是因为他的女儿听到他抱怨故友已离世，再无人写生日卡给他，因此透过网络和媒体宣传父亲生日。

美国加州一名退役二战海军老兵（图）日前庆祝96岁生日，意外收到5万张来自美国及世界各地的生日卡。（图：网络照）

美国加州一名退役二战海军老兵日前庆祝96岁生日，意外收到5万张来自美国及世界各地的生日卡。这是因为他的女儿听到他抱怨故友已离世，再无人写生日卡给他，因此透过网络和媒体宣传父亲生日。

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根据报道，女儿莫尔斯表示父亲舍曼的信箱除了帐单，不会收到其他东西，因此在12月30日他过96岁生日时为他送上惊喜。他不但收到5万封来自全美50州，以及10个国家的生日贺卡，更有10名海军官兵特意前来与他庆祝，听他诉说二战时期、与日本神风特攻队战斗的故事。

舍曼曾参加二战和韩战，1944年林森号驱逐舰被日本“神风敢死队”战机撞上时，他当时就在船上。事件造成30名海员丧生，他的背部仍有炸弹碎片。

想起老朋友的舍曼非常感触，并说：“他们很多都走了。”



