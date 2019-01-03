小行星2月1撞地球？太空署：不可能 能源科艺环境部旗下的国家太空署（Angkasa）郑重否认有关一颗小行星将于今年2月1日撞击地球的传闻，并强调有关事情并不会发生。

国家太空署澄清有关“2002NT7”将于2月1日撞击地球的说法并不是真的。（图片为取自Youtube Mr Scientific的模拟图）

（吉隆坡3日讯）能源科艺环境部旗下的国家太空署（Angkasa）郑重否认有关一颗小行星将于今年2月1日撞击地球的传闻，并强调有关事情并不会发生。

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国家太空署在今天发出的声明中说：“我们要强调的是，这个消息（小行星将于2月1日撞击地球）并不是真的。”

声明中表示，美国太空署（NASA）确实曾于2002年发现了一颗编号为“2002NT7”的小行星，而根据估计，该小行星的直径约两公里，预料撞击速度达每秒28公里，无论撞落在地球五大洲的任何一地，都足以摧毁整个洲块，并造成全球性的气候剧变。

但无论如何，NASA当时也计算出“2002NT7”与地球碰撞的风险不到1%，而随后更于当年8月将该小行星从撞击地球的风险表中删除。

不过近10年来，网络和社交媒体上有关“2002NT7”小行星将在今年2月1日撞击地球的文章始终不曾间断，危言耸听之说造成人心惶惶。

对此，国家太空署表示：“通过反复监测和计算，该小行星与地球相撞的可能性微乎其微，几乎不可能。”

“根据审查和彻底研究的结果，国家太空署也证实该小行星并不会如网络文章所称般，将于2月1日撞击地球。”

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国家太空署敦促公众不要受到这些内容农场疯传的文章所影响，并劝告网民在分享信息时要更加小心。

美国太空署辟谣

美国太空署在2002年的估计显示“2002NT7”将有25万分之一的机率，于2019年2月1日撞击地球，但经过反覆的估算后，最新数据显示“2002NT7”可能会在1月13日，于6101万公里之外无害地通过地球，其距离甚至比火星更远。

美国太空署专家当约门斯表示：“我们现在可以排除‘2002NT7’在2019年2月1日撞击地球的可能性”