2018全球企业研发投资排名．三星居冠．华为第5 欧盟最新全球工业研发投资排名显示，中国企业投入总量相对较少，前50名中，仅华为一家公司上榜，“BAT”加起来的研发费用不及华为。

（图：法新社）

（欧盟3日讯）欧盟最新全球工业研发投资排名显示，中国企业投入总量相对较少，前50名中，仅华为一家公司上榜，“BAT”加起来的研发费用不及华为。另有观点认为，因为以国家为主导的模式在推动技术创新方面并没有那么高效，中国在AI（人工智慧）竞赛中仍将远远落后于美国。

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BTA研发费用不及华为

欧盟委员会最近发布了《2018年欧盟工业研发投资排名》，对全球46个国家和地区的2500家公司在2017-2018年度的研发投入情况进行了汇总，三星电子公司首次成全球研发投入最高公司，以134.37亿欧元（约152亿美元）的研发经费位居榜首；其次是美国谷歌母公司Alphabet（133.88亿欧元），德国福士伟根（131.35亿欧元）、美国微软（122.79亿欧元），中国华为以113.34亿欧元的研发投入名列全球第五，也是唯一一家上榜的中国企业；并且榜单前五十也仅有华为一家中国公司上榜，华为超越了苹果和英特尔，并且超过了BAT的总和。第六至第十依次是美国的英特尔和苹果，瑞士的罗氏，美国强生和德国戴姆勒。排名显示，前一百名中，中国上榜8家，包括华为、BAT、中兴通讯、中国建筑、中国石油、中国铁路总公司；台湾有3家企业上榜，分别是鸿海精密（59名）、台积电（60名）、联发科（83名）；而在2,500家公司总计7,364亿欧元的研发投入中，中国公司占比仅9.7%，低于美国的37.2%、欧盟的27.2%、日本的13.6%。

中国公司研发投入少

整体来看，中国公司的研发投入还是偏少，不仅如此，最近一位美国智库的研究员Samm Sacks撰文，认为中国在人工智慧竞赛中仍远远落后于美国，因为以国家为主导的模式在推动技术创新方面并不有效。

她认为，中国擅长制定国家计划，但并不擅长实施这些计划，例如中国雄心勃勃的电动汽车计划和半导体计划实施了很多年，但并没有打造出中国的特斯拉和英特尔。她还断言，现在的中国即将出现AI泡沫，尽管已经投入巨资，但到目前为止还没有看到太多回报。