商用不动产市场．中资喊撤 今年中国投资客可能持续撤离全球顶级商用不动产市场，原因是北京持续严管资本外流。各地房价本已因央行升息而面临下跌压力，如今只怕雪上加霜。

（中国．北京3日讯）今年中国投资客可能持续撤离全球顶级商用不动产市场，原因是北京持续严管资本外流。各地房价本已因央行升息而面临下跌压力，如今只怕雪上加霜。

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房地产资本份析公司（RCA）的数据显示，去年第3季中国企业集团和其他机构投资人出售2.333亿美元欧洲饭店、办公大楼等商用不动产，但仅购置5,810万美元欧洲房地产；同时期中资在美国出售逾10亿美元房地产，但买入金额仅2.31亿美元。

分析师预估今年此趋势会延续，在北京维持人民币汇率稳定之际，并未释出松绑海外投资规定的信号。受经济成长放缓影响，去年人民币兑美元贬值5.7%，分析师表示，今年人民币可能持续贬值，若美中贸易战升级，贬值可能性更高。

虽然中国投资人占欧美不动产市场的比率很小，在伦敦等欧洲大城市，南韩、新加坡等国投资人已填补中资撤离遗留下来的部份缺口，但分析师说，中资往往以天价购置大西洋两岸指标性建筑物，因此中资撤离可能影响市场心理。

在中资离场之际，利率升高也冲击许多欧美城市的房市，商用不动产对利率极度敏感，原因是买家一般以高杠杆购买房地产，且机构投资人通常在升息时抛售房产，转战债市。

一些中资公司表示，出售资产是正常投资过程的一环，他们是在普遍预期房价下滑前让获利落袋为安。有些中国投资人仍然在国际股市活跃，其他投资人则继续寻找工业不动产等符合中国“一带一路”全球经济战略的不动产。

从2014年开始中国投资人掀起全球扩张热潮，大买办公大楼等物件，以实现多元化布局，追求更稳定报酬。便宜银行贷款也为中资提供助力，带动中资以天价买下指标性物件。