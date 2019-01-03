马英九：维持台湾现状·“坚持一中各表” 中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》40周年纪念会发表“习五条”，首次提出要探索一国两制的台湾方案，台湾前总统马英九周四表示，习近平的谈话未偏离中共过去30年一贯的立场，但谈话凸显习近平对两岸关系发展紧迫感。

（台湾．台北3日讯）中国国家主席习近平在《告台湾同胞书》40周年纪念会发表“习五条”，首次提出要探索一国两制的台湾方案，台湾前总统马英九周四表示，习近平的谈话未偏离中共过去30年一贯的立场，但谈话凸显习近平对两岸关系发展紧迫感。

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受询习近平谈话中仅谈“一中”却没有“各表”，是否习近平已有所改变时，马英九说：“对岸没有改变，只是习近平自己不提，国民党过去提的时候对岸也不会有反应。”

马英九认为，“一中各表”对两岸都好，台湾乐于跟大陆交往，不怕被吞掉，在国际上也有空间呼吸。但大陆担心“一中各表”会变成乱表，因此他在“马习会”上告诉习近平，不会表到两个中国、一中一台或台湾独立，因为这是宪法所不容许的。

“九二共识”不等于一国两制

马英九认为，“九二共识”不等于一国两制，一国两制在台湾始终没有市场，坚持九二共识、一中各表的目的是维持台湾现状，但不排斥在条件、时机合适时，跟大陆讨论统一问题，不一定一次就谈成，不成也没关系，就维持现状。

马英九相信，高雄市长韩国瑜竞选期间表态支持九二共识、一中各表，也许是习近平提出谈话原因之一。某种程度也是回应蔡英文总统元旦文告中的四个必须，因为蔡英文的态度让大陆感觉两岸距离愈来愈远。

至于在使用武力上，马英九指，大陆说中国人不会打中国人，但搞台独就不一样，这是对搞台独非常明确的讯息。

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另外，前国民党主席洪秀柱表示，习近平这次谈话非常完整，那就是两岸的统一是必须性、也是必要性。她认为，台湾宪法也是要两岸未来终极统一，“两岸不统一，讲句不好听的话，台湾没有未来”。

至于未来两岸交流要怎么推动？洪秀柱认为，在九二共识、反对台独基础上推展政治协商，她在前两年大选时，特别提到深化九二共识，不能再停滞到先经后政、只会演变到就只经不政，台湾看到大陆只看到红利，而忽略要怎样解决两岸政治争议，这是不能够长长久久的事情。