民进党4元老公开信谏言·要蔡英文“放弃连任” 民进党茶壶内的风暴正式端上台面！就在中国国家主席习近平提出“一国两制”方案解决台湾问题之际，台湾总统府资政吴澧培、前资政彭明敏、长老教会高俊明牧师、中研院前院长李远哲等周四联名在报纸以广告形式刊登公开信，逼宫总统蔡英文，直呛要蔡英文“不要参选连任”、“放弃连任”、“交出行政权”、“退居二线”。

一边面对对岸逼统，一边面对党内大老逼宫，蔡英文透过总统府发言人表示，只要她当总统的一天，“绝对会挡住所有压力”。（图：法新社）

（台湾．台北3日讯）民进党茶壶内的风暴正式端上台面！就在中国国家主席习近平提出“一国两制”方案解决台湾问题之际，台湾总统府资政吴澧培、前资政彭明敏、长老教会高俊明牧师、中研院前院长李远哲等周四联名在报纸以广告形式刊登公开信，逼宫总统蔡英文，直呛要蔡英文“不要参选连任”、“放弃连任”、“交出行政权”、“退居二线”。

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重炮抨击蔡领导能力

此外，信中更对蔡英文的领导精神、治台方针与两岸路线重炮抨击。

民进党在2018年九合一大选惨败，蔡英文执政不佳被认为是罪魁祸首，也让蔡2020年连任之路蒙尘。

4人在公开信中称：“九合一选举血淋淋的现实摆在眼前，台湾派被迫到墙角，非彻底改弦更张不可。台湾人民已对蔡总统投下不信任票，也给民进党丢出震撼弹。”

信上说：“2016年台湾人民欢欣鼓舞的把您送上总统宝座，又让民进党成为立院绝对多数党，总统您的权力基础之大之广，较诸前总统李登辉有过之而无不及。不旋踵两年而已，选票硬生生掉了两百万之多，4都13县市只剩2都6县市，您午夜梦回，扪心自问，认为自己还有机会‘再站起来’？

人民还会支持您再战2020吗？”

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连署信上写道，九合一败选之后，最严重且迫切的危机，就是台湾门户洞开；4都市长既是“九二共识”又是“两岸一家亲”，中国势力可排阀而入，必如水银泻地，无孔不钻。

担心阵营陷入分裂

连署信质疑蔡英文还有能力掌舵，对抗内外交逼的邪恶吗？

连署信指，如果蔡英文仍继续做连任大梦，绿营中一定有人起而争锋，甚至陷入分裂。连署信最后促蔡英文作出有智慧的抉择。

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连署信并敦促，民主党选出有理念、有能力、有行政经验的人选接替蔡英文。

吴澧培事后受访时表示，在大陆软硬进逼下，2020如果不换一个强的、敢拼的，且有智慧、有能力、有领导力的总统，他们很担心台湾会沉沦，他们几人没有支持人选，不是支持某个人，而是“认为现在蔡总统不行”。

他说：“我们觉得她这样会害自己、害民进党、害台湾，所以希望蔡英文不要再选连任。”

国民党文传会副主委洪孟楷周四表示，今天民进党四大老这份公开信代表对蔡英文的彻底不信任；这对还有一年多任期的蔡英文来说绝对不是好事，也绝非台湾之福。

洪孟楷说，这个对蔡英文总统的公开信，代表蔡英文在民进党内的风暴不断扩大。

洪孟楷表示，况且从九合一选举过后到现在一个多月时间，整个内阁团队几近停摆，到底内阁是否要总辞目前仍然让人民雾里看花；所以奉劝蔡英文总统先不要满脑子想连任跟选举，好好的回归到治理政府上才是正途。

蔡拒认九二共识

国台办怒批宣示两国论

蔡英文以“坚决不接受九二共识、一国两制”回应习近平提出的探索“一国两制”台湾方案，国台办发言人马晓光周四痛批，蔡的发言是“大放厥词”，赤裸裸宣示“两国论”分裂立场，违逆两岸同胞改善发展两岸关系的意愿，进一步煽动两岸对立，破坏两岸关系和平发展局面。

他认为，蔡英文坚持“两国论”的言论，说明民进党是两岸冲突的制造者、破坏者。

这是习近平发表五点对台讲话之后，国台办结束2年来对蔡英文的“听言观行”立场，直接点名批判，强化对台湾执政者的施压力道。

马晓光说，“九二共识”是两岸关系和平发展的共同政治基础，核心意涵是两岸同属一个中国，双方均坚持一个中国原则。

抨无视民众要求改善经济

马晓光认为，九合一选举后，民进党不思悔改，继续在两岸关系上推行对抗分裂路线，完全无视台湾民众要求改善民生经济、分享两岸关系和平发展的强烈愿望，阻挠两岸同胞在交流合作中走近、走稳走好，“只能自取其辱，绝不可能得逞”。

马晓光强调“实现祖国完全统一，是包括台湾同胞在内的全体中华儿女共同愿望…两岸统一的历史大势，是任何人、任何势力都无法阻挡的。”

“选不选非说了算”

蔡：相信民主机制

面对逼宫连署信，蔡英文在脸书称，已看到几位老前辈给她的信，但称此时更重要的是，必须将台湾人的心声向全世界表达，台湾不会接受“一国两制”，而这也是“台湾共识”。

总统府发言人黄重谚早前转述蔡英文想法时也表示，如何守住台湾主权，才是当前台湾最严肃的课题；至于“谁要选、谁不选，不是谁说了算，相信民主机制就对了。”

促民众守住台湾主权

黄重谚表示，蔡英文早上得知这项消息后有几项想法。总统应该为台湾人民而奋斗，不是为自己的权位。当中国把“一国两制”端到台湾的大门口，要强迫台湾人吞下去时，如何守住台湾主权、守住民主生活方式，让全世界看见台湾人民的意志与坚持，才是当前台湾最严肃的课题，也是她做一个民选总统责无旁贷的责任。

黄重谚表示，蔡总统认为，捍卫台湾，她不曾在压力下低头过。只要她当总统的一天，“我绝对会挡住所有压力”，台湾不会接受九二共识、一国两制。人民用选票托付她，就是要她捍卫这个“国家”，她会坚守她的岗位，用尽每一分的力气。

黄重谚转述，对于这些前辈们，蔡总统希望他们能够真正去了解，台湾所面临的艰难处境，以及事情的轻重缓急。民进党提名谁，台湾人民选择谁，都有民主机制作最好的决定。

“谁要选、谁不选，不是谁说了算，相信民主机制就对了”。