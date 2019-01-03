中媒解读“习五条”·“台独红线不可逾越” 习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会谈话中，坚决反对“台独”分裂，绝不为“台独”留任何空间的一席话，中共中央机关报《人民日报》社论解读，指习近平划出不可逾越的台独红线。

（香港3日讯）习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会谈话中，坚决反对“台独”分裂，绝不为“台独”留任何空间的一席话，中共中央机关报《人民日报》社论解读，指习近平划出不可逾越的台独红线。

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《人民日报》社论指，习近平的讲话是指引新时代对台工作的纲领性讲话，对推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一进程，具有重大指导意义。

与此同时，香港多家报章周四也发表社论评论“习五条”。其中，《明报》指出，习近平虽然未提统一时间表，但表明台湾问题不能再拖。

《明报》社评认为，中共19大将两岸统一列为本世纪中叶实现民族复兴的重要指标，“习五条”是大陆对台政策重要分水岭，标志北京已在研拟统一步骤，要以“一国两制”统一台湾，由空泛口号化为具体内容。

社评称：“不管台北由谁执政，北京都会积极接触台湾各界，推进统一。”

此外，社评表示，“习五条”勾勒统一蓝图，政治方面最大突破点，是提出台湾各政党各阶层代表，只要支持“九二共识”反“台独”，均可参与协商两制方案内容，而非北京单方面决定。

《明报》：台走向取决中美关系

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但社评指出，台湾问题发展走向，说到最后还是取决于中美关系；40年前的《告台湾同胞书》，背景是中美建交，走上合作之路。

《信报》发表社评称，习近平的讲话，新意颇多，整体上硬中带软，尤令外界意外的是首次正式倡议两岸各政党推举代表，就和平机制等事宜“平等协商”。

社评认为，从习近平的讲话来看，北京方面对于两岸统一愈来愈有底气，不必再一味声色俱厉。

《星岛日报》也发表社论指出，相关谈话显示习近平对台“一手软一手硬”

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的作风，以圆其在本世纪中叶达到“民族大复兴的中国梦”。

外媒关注习五条

“’不弃武‘变相威胁台”

针对台湾问题，习近平首提一国两制，国际学者认为，习近平语带威胁的“不放弃武统”及强调经济融合，目的可能更着眼于台湾2020年的总统大选。

美国有线电视新闻网（CNN）与《纽约时报》皆以“中国警告台湾”作标题报道，强调习不放弃“武统台湾”的态度，以及习高呼“台独走到绝路”的变相威吓。

《纽约时报》引述史汀生中心东亚研究室高级研究员孙云说法，强调习五条不受台湾人欢迎，“一国两制不是台湾人想要的答案”。

美国战略暨国际研究中心（CSIS）亚洲事务资深顾问葛来仪坦言，习此番言论无新意，仅再度重申现有政策，但“值得注意的是，他没有提出时程表或是统一的期限，只说是一项目标。”

指中对台日趋坚决

英国广播公司（BBC）则撰文指出，中国近年来对于统一台湾的决心日趋坚决。

BBC的文章指出，近年中国越来越坚定主张台湾是其一部份，强调是国家主权的重要关键”。文中还说，北京不断施压各国与台湾断绝外交关系，并强逼外国航空公司和全球连锁酒店将台湾的名称改列中国之下。

法新社在报道习近平谈话时，也把焦点放在中国不放弃武统的观点，并强调习近平认为两岸统一是“不可避免”的趋势。

台湾师范大学中国大陆研究中心主任范世平教授对明报说，大陆将提出了近40年的一国两制概念等同“九二共识”，不仅在台湾社会引起恐慌，变相“帮了蔡英文，害了国民党”。

不过，在北京大学国际关系学院读博士的台湾学生王裕庆认为，习近平讲话在统一方面更加务实，“这一次不是光要说统一，而且提出了更为细化的内容，他（习）提到‘两制’可以讨论，这是大陆对统一台湾释放的最大善意，台湾应该抓好这个机遇”。