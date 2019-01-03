视角作祟扭曲新闻．艺术网站：须从不同来源探寻真相 美国的艺术网站Borepanda去年发表一篇名为“人们上载了媒体可以操纵真相的例子”，就通过展示12张新闻照片，去反映出媒体是如何以新闻照片去扭曲和操纵真相以制造舆论导向；而在这12个例子中，可以发现这一切都是视角作祟！

媒体指“照片中的士兵正在威胁孩子们！”但其实他们明明在一起玩得很开心。

（雪兰莪．八打灵再也3日讯）美国的艺术网站Borepanda去年发表一篇名为“人们上载了媒体可以操纵真相的例子”，就通过展示12张新闻照片，去反映出媒体是如何以新闻照片去扭曲和操纵真相以制造舆论导向；而在这12个例子中，可以发现这一切都是视角作祟！

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其中一张照片，显示英国威廉王子和凯特王妃在去年4月，于伦敦向媒体和祝福者展示刚出生的第三个“皇家宝宝”时，威廉王子被媒体拍到在公开场合出示中指的不雅手势；然而从另一个角度所拍到的照片显示，威廉王子事实上只是要向大众宣布，老婆凯特王妃生了第3个宝宝。

而在另一张媒体指“特朗普的就职典礼充满人潮”的照片，实际上从另一个更远角度拍摄的照片可以发现现场座位席空荡荡，只是利用角度拍出好看的照片而已。

此外，一张孩童被关在牢笼里哭泣的照片，被媒体用夸大的说法表示，“特朗普的移民政策，让孩童成了牢笼里的可怜虫”；但实际上，照片中的牢笼根本是他们自己准备的，无辜的孩子成了媒体作秀的工具。

对于诸如此类的照片，Borepanda表示：“读者从各种不同的新闻来源探寻真相是最好的选择，这可以让我们更全面地了解事实的真相。”

媒体指“川普的移民政策，让孩童成了牢笼里的可怜虫”；但实际上，照片中的牢笼根本是他们自己准备的，无辜的孩子成了媒体作秀的工具。

“川普的就职典礼充满人潮”，实际上现场座位席空荡荡，只是利用角度拍出好看的照片而已；图为副总统彭斯。

“希拉里的支持者满出来了！”但事实上连一个学校的体育馆都塞不满……