PMI传噩耗．末季成长恐放缓至4% 大马12月制造业采购经理指数（PMI）急挫至6年半新低，经济学家预期2018年第四季经济增长恐放缓至4%，远低于第三季的4.4%增幅，要到今年次季才有望触底回升。

（吉隆坡3日讯）大马12月制造业采购经理指数（PMI）急挫至6年半新低，经济学家预期2018年第四季经济增长恐放缓至4%，远低于第三季的4.4%增幅，要到今年次季才有望触底回升。

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次季才有望触底回升

大马投行经济学家安东尼达斯表示，最新数据显示大马制造领域稳健度写下自5月以来的最大跌幅，同时前瞻指标也显示整体需求有疲软的风险，导致业者减少库存。

安东尼悲观预测，大马经济第四季可能放缓至4%，2018全年增长4.6%，2019年经济基本预测为成长4.5%，潜在上行至4.8%。

他认为，2019年首季经济成长压力减弱，到了次季才开始些微改善，之后才回升，因去年低比较基础；受国内活动、外来直接投资和出口因素支援，电子产品周期放缓及“双油”价走疲都有助出口增长。

他说，第三季核准投资达488亿令吉的史上新高，预期可支援2019全年经济增长。其中驱动经济增长动力包括172亿令吉的炼油投资、102亿令吉电子电器业和57亿令吉基本金属、46亿令吉化学与化学品乃至35亿橡胶产品投资。

肯纳格研究预测，基于外围需求走疲冲击出口，加上美中贸易战干扰和可能冲击大马经济，全球需求走低和原产品价下跌，预测2018下半年经济增长4.7%，逊于上半年的4.9%增长，2018全年增长至4.8%，相比2017年录得5.9%增长。

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欧洲亚太新出口订单下跌

该行指出，全球的欧洲和亚太区的新出口订单下跌，因此未来几月的出口活动前景阴霾笼罩。同时，马币走疲和原料价格上扬，促成12月营运成本上扬，出口价格竞争加剧。

达证券指出，从上述指数看，大马出口未来可能走疲，惟大马出口的可持续性要靠出口需求和内需，潜在风险是全球PMI走疲、贸易战和油价波动等。

全球油价从10月最高的每桶80.6美元（9月79美元），曾促使石油产品与原油出口按年升31.2%与32.8%，紧随油价从11月66.2美元走低至12月57.3美元，1月徘徊于55美元以下，大马出口出现下行风险。

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出口出现下行风险

艾芬黄氏则乐观认为，尽管12月与第四季PMI下跌，然而制造业生产不会剧跌，可受电子电气业健全出口支撑，并支撑第四季经济增长4.7%，表现优于第三季。

2019全年料增长4.7%

展望未来，由于全球温和但稳健成长，该行预期2019全年大马经济可增长4.7%，比2018年的4.8%稍缓。

大马12月制造业PMI急挫至46.8点，为展开该调查以来的最低水平，也是连续第三个月放缓，第四季PMI则平均48.1，比第三季的50.8低。

美国12月PMI从55.3走低至53.9，写13月新低，波动不定经济前景令美国人谨慎消费；中国PMI从11月的50.2跌至49.7，新订单2年半来首次下跌，出口订单9个月连跌。东盟的越南、菲律宾强稳增长，缅甸与印尼微扬，大马和新加坡跌势不轻。