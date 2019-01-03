美代理防长上任即发炮·告诫幕僚聚焦“中国” 美国代理国防部长沙纳汉周三正式上任，在执掌五角大楼的首天会议中就敦促同僚，要将焦点放在中国身上，视之为要优先看待的主要对象。

美国总统特朗普（中）在白宫举行内阁会议时，代理国防部长沙纳汉（右）坐在其身旁。据悉，特朗普或让主张对中国强硬的沙纳汉代理防长一段长时间。（图：美联社）

（美国．华盛顿3日讯）美国代理国防部长沙纳汉周三正式上任，在执掌五角大楼的首天会议中就敦促同僚，要将焦点放在中国身上，视之为要优先看待的主要对象。

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路透社引述匿名国防部官员指，沙纳汉在会议中提醒军方领袖，即使在阿富汗或叙利亚打击极端分子时，都要聚焦“中国、中国、中国”。

特朗普上个月宣布要把在叙利亚境内全部美军撤离后，国防部长马蒂斯于上月20日提出辞职，并公开表示与特朗普有分歧，而他的辞职信激怒了特朗普，让他提早走人。特朗普委任原为副防长的沙纳汉元旦起担任代理防长。

上述国防部官员未多谈沙纳汉对中国的看法，但其他官员透露，沙纳汉是五角大楼对中国立场趋于强硬的推手，有份撰写马蒂斯2018年发表的《国防战略报告》，报告中把中国列为战略竞争对手。

点名中俄是最大威胁

五角大楼表示，沙纳汉在制定这项国防战略上扮演要角，其终点名中国和俄国是最大威胁，认为这两国想“塑造符合他们独裁模式的世界”。

此外，沙纳汉也在社交网站贴文，重申：“《国防战略报告》仍会是我指引，美国的军力仍是我们的焦点。”

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曾任职波音逾卅年的沙纳汉上任后首先要处理的议题是特朗普宣布自叙利亚撤军后，要多快将约2200美军撤离叙利亚。

特朗普近日表示，在决定迅速撤军后，他将放慢从叙利亚撤军的步伐。

预算请求料逾7千亿美元

在新的一年里沙纳汉还要和被民主党控制的众议院合作，因为五角大楼准备公布2020年的预算请求，预计预算总额也将逾7000亿美元。

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目前还不清楚沙纳汉会担任代理防长多久，但特朗普与马蒂斯不欢而散后，要找到能获得参议院同意的接替人选恐怕相当困难。而路透社引述官员指，多名理想人选都表明无意接任。

特朗普承认沙纳汉可能会长期担任代理防长，而国防部也为此作了准备，包括任命审计长诺奎斯特暂代副部长职务。

特朗普周三召开2019年首次内阁会议时，沙纳汉就坐在其侧，首度亲见“特朗普式世界观”，眼见耳闻总统炮火四射且一度下达违法指示。特朗普在有记者在场的会议表示，马蒂斯是被革职的，因为他不满马蒂斯在处理阿富汗问题上表现不够好。

特朗普说：“我祝他好运，也希望他往后有好的发展。但如你们所知，前总统奥巴马把他开除了，实际上我也是这么做。我要的是成绩。”

马蒂斯曾遭奥巴马革职

马蒂斯在奥巴马年代曾担任中央司令部司令官，因为对伊朗立场强硬，2013年遭奥巴马革职。

谈到从叙利亚撤军时，特朗普表示，“我们正在撤离”，并补充称将花“一段时间”撤离。

另外，他也告诉沙纳汉，要后者把许多报告列为机密，可能包括在阿富汗安全危机的详情等。他告诉沙纳汉，“这些报告被爆了出来，实际上泄漏给了敌人，真是疯了。”

“我不要这样的事再次发生，国防部长，你明白的。”

美联社报道，特朗普谴责盟国占美国便宜，对美国的阿富汗作战策略表示厌恶，思索自己有潜力成为伟大将领，将叙利亚斥之为“沙和死亡”，眉飞色舞谈到特金二会，且不正确地宣称他开除了马蒂斯。美联社称此会是公开提醒沙纳汉，上述议题都是他即将面临的挑战。