疑不愿被调回国．朝鲜驻意大利署理大使寻庇护 韩国媒体周四报道，朝鲜驻罗马署理大使赵成吉（译音）于上月初，向意大利政府寻求政治庇护，要求前往第三方国家。

（韩国．首尔3日讯）韩国媒体周四报道，朝鲜驻罗马署理大使赵成吉（译音）于上月初，向意大利政府寻求政治庇护，要求前往第三方国家。

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《中央日报》引述韩国驻罗马知情官员指，意大利政府知道赵成吉寻求庇护时，为如何处理伤透脑筋，但据知赵及其家人现时在一安全地方受保护。

报道引述一名要求匿名的朝鲜问题专家指出，48岁的赵成吉是朝鲜高层官员的儿子或女婿，早于2015年5月已与妻儿来到意大利当外交官。2017年在朝鲜进行第6次核试后，意大利政府驱逐时任朝鲜驻当地大使文正男（译音），赵成吉自此出任署理大使一职。

虽然赵成吉的职位是署理大使，实际上就是行使大使的职权。

消息指，对于赵成吉寻求政治庇护的动机目前尚不清楚，但赵成吉在意大利生活了3年，已面临被调回平壤。

报道指，朝鲜外交官在内的驻外人员，通常都是2年至3年的任期，当然也有10年以上的，却属特殊身份。

而驻外人员大多是以子女为“人质”般留在朝鲜，但赵成吉却是偕同妻子儿女携家外派罗马，足以显示他的身份较为特殊。

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朝鲜外交官在海外寻求政治庇护的情况偶有发生，最近一次是2016年驻英国大使馆公使太勇浩投诚韩国。

金正恩上台后，大使级寻求政治庇护尚属首次。

