要求前往第三国·朝鲜署理大使寻求意大利庇护 韩国媒体周四报道，朝鲜驻罗马署理大使曹成吉于上月初，向意大利政府寻求政治庇护，要求前往第三方国家。

（韩国．首尔3日讯）韩国媒体周四报道，朝鲜驻罗马署理大使曹成吉于上月初，向意大利政府寻求政治庇护，要求前往第三方国家。

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不过，一名与意大利外交部有密切联系的消息人士向法新社披露，罗马对上述消息毫不知情。

他补充，外交部仅收到平壤撤换大使的要求。

据另一名外交消息人士称，平壤去年就已知会罗马将派新大使到任，并称此举为一般外交程序。

韩国《中央日报》引述韩国驻罗马知情官员指，曹及其家人现时在一安全地方受保护。

韩国国会议员金敏基（译音）收到韩国国家情报院（NIS）简报后称，曹成吉在11月初与其妻在没有预先通知的情况下离开大使馆后下落不明。

报道引述一名要求匿名的朝鲜问题专家指出，48岁的曹成吉是朝鲜高层官员的儿子或女婿，早于2015年5月已与妻儿来到意大利当外交官。2017年在朝鲜进行第6次核试后，意大利政府驱逐时任朝鲜驻当地大使文正男（译音），曹成吉自此出任署理大使一职。

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虽然曹成吉的职位是署理大使，实际上就是行使大使的职权。

消息指，对于曹成吉寻求政治庇护的动机目前尚不清楚，但曹成吉在意大利生活了3年，已面临被调回平壤。

已被新大使取代

一名要求匿名的知情人士告知路透社，曹成吉于11月底正式被新大使金村（译音）取代。

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报道指，朝鲜外交官在内的驻外人员，通常都是2年至3年的任期，当然也有10年以上的，却属特殊身份。而驻外人员大多是以子女为“人质”般留在朝鲜，但曹成吉却是偕同妻子儿女携家外派罗马，足以显示他的身份较为特殊。

朝鲜外交官在海外寻求政治庇护的情况偶有发生，最近一次是2016年驻英国大使馆公使太勇浩投诚韩国。金正恩上台后，大使级寻求政治庇护尚属首次。